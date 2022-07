Summer Camp Ragazze Digitali. Conclusa con successo l’edizione 2022

Ragazze Digitali è un Summer Camp gratuito dedicato alle studentesse del III e IV anno delle scuole superiori, con l’obiettivo di avvicinarle all’informatica e alle tecnologie digitali in modo creativo e divertente. Nato nel 2013 dalla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore e l’associazione EWMD - European Women Management Development, è cresciuto negli anni fino ad arrivare nel 2022 ad essere esteso a ben 6 diverse sedi (Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Cesena, Ferrara), con il supporto della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione delle Università di Bologna, Ferrara e di Parma.

All’edizione 2022 di Ragazze Digitali hanno partecipato complessivamente quasi 350 studentesse, di cui 250 hanno frequentato le attività di gruppo e laboratoriali svoltesi in presenza e online, e oltre 90 hanno seguito il percorso di seminari online con testimonianze di esperte ed imprenditrici.

Il Summer camp di Modena, ospitato dalla Fondazione Marco Biagi, è quello che ha visto la partecipazione più numerosa, dopo aver raggiunto il massimo numero di posti disponibili dopo soli pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, con 50 ragazze provenienti da 12 scuole superiori del territorio modenese che si sono cimentate con la programmazione di videogiochi in Python. A Reggio Emilia, nei locali del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, quasi 40 ragazze si sono messe alla prova con la programmazione di robot antropomorfi basati su Arduino comandati da app mobili.

C’è stata grande soddisfazione per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di Ragazze Digitali nelle sedi del nostro Ateneo, dove il gradimento delle ragazze partecipanti è stato tale da farle rimanere anche oltre le ore inizialmente previste per terminare i propri progetti. Nella mattinata dell’8 luglio i gruppi di ragazze hanno presentato i progetti realizzati davanti a rappresentanti delle istituzioni, a sponsor aziendali, ad insegnanti e genitori entusiasti. In particolare, sono intervenute le assessore Ludovica Ferrari e Grazia Baracchi per il Comune di Modena e Raffaella Curioni e Annalisa Rabitti per il Comune di Reggio Emilia.

“Siamo orgogliosi che il summer camp Ragazze Digitali, nato nel 2014 al Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sia ora diventato un progetto esteso a tutta la Regione Emilia Romagna - commenta la prof.ssa Claudia Canali, responsabile del progetto per Unimore – e molto lieti delle parole con cui Paola Salomoni, Assessore Regionale con deleghe a scuola, università, ricerca, agenda digitale, ha espresso l’intenzione di continuare a supportare il Summer camp per i prossimi anni”.

Il percorso laboratoriale di Ragazze Digitali ha contemplato la realizzazione di un Summer Camp gratuito dedicato alle studentesse del II, III e IV anno di qualsiasi tipo di scuola superiore.

Il programma ha previsto lo svolgimento di molteplici attività:

imparare il pensiero computazionale creativo, mediante l’apprendimento di un linguaggio di programmazione;

acquisire consapevolezza sulle opportunità e i rischi dei servizi digitali più popolari tra le giovani generazioni;

assistere a testimonianze di professioniste ed esperte del mondo digitale (imprenditrici, docenti universitarie, startupper), portatrici delle esperienze per trasmettere il messaggio che anche le donne possono pienamente affermarsi nel mondo del digitale. Senza nascondere gli ostacoli personali e sociali che ancora oggi sono costrette ad affrontare e superare.

Nel dettaglio, durante le tre settimane di formazione le ragazze sono state coinvolte in attività di gruppo finalizzate a realizzare un sito web, una app, o un programma in Python, anche utilizzando soluzioni di intelligenza artificiale. Il progetto è stato il filo conduttore di tutte le attività e ha costituito una sfida per il gruppo di lavoro, affrontando il problema di progettare e costruire per acquisire e applicare competenze e metodi multidisciplinari.

Il Summer Camp a carattere laboratoriale si è svolto dal 20 giugno all’8 luglio, dalle ore 9 alle ore 13, presso le sedi universitarie di Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Cesena, Ferrara.

In aggiunta, sono state realizzate due edizioni laboratoriali online, con lo stesso calendario, per le ragazze che non potevano raggiungere le sedi fisiche.

Le singole edizioni dei Camp, compresa quella digitale, sono state dedicate a tematiche specifiche, secondo il seguente programma:

Bologna - Programmazione di videogiochi in linguaggio Python

Cesena - Sviluppo di app con Kodular con elementi di intelligenza artificiale

Ferrara - Arduino, Internet of Things e Intelligenza Artificiale: rendere smart gli oggetti di uso comune

Modena - Programmazione di videogiochi in linguaggio Python

Parma - Programmazione di videogiochi in linguaggio Python

Reggio Emilia - Programmazione robot basati su Arduino e controllati da app

Edizione online - Sviluppo di app con Kodular con elementi di intelligenza artificiale

Percorso seminariale

Il percorso seminariale di Ragazze Digitale ha contemplato la realizzazione di un Summer Camp gratuito, articolato in 8 seminari, durante il quale le ragazze hanno potuto assistere a interventi di esperte ed esperti provenienti da imprese e università, dedicati agli aspetti più interessanti e attuali del mondo tech, con approfondimenti sulle loro ricadute e applicazioni nella vita quotidiana, e ulteriori affondi sulle opportunità di studio e lavoro nei settori digitali.

Il Summer Camp a carattere seminariale si è svolto interamente online, dal 20 al 30 giugno, con il seguente programma dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 16:

• 20 giugno - Giovanna Manca, AVIO - “Head of Launch Systems Preparation Department - il fascino dello spazio”

• 21 giugno - Floriana Ferrara, IBM

• 22 giugno - Gabriella Attanasio, VEM Sistemi - “La trasformazione digitale: come ho visto diventare pervasiva la tecnologia in 30 anni di lavoro”

• 23 giugno - Michela Meo, Politecnico di Torino - “Bias ed etica nell'intelligenza artificiale”’

• 27 giugno - Natalia Fedotova e Alice Gandolfi, Credit Agricole - “Cybersecurity e frodi nell'ambito bancario”

• 28 giugno - Simona Malta, Imola Informatica - “La realizzazione del primo stralcio della Rete Lepida: un grande progetto per una giovane project manager?”

• 29 giugno - Sonia Montegiove, Analista programmatrice, formatrice e giornalista - “Software libero”

• 30 giugno - Vincenzo Bonnici, Università di Parma.