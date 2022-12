Supportare le persone con demenza e le loro famiglie: a San Prospero inaugura il primo centro di incontro dell’Area Nord

Un luogo di incontro per sensibilizzare l’intera comunità cittadina sulle necessità e i bisogni delle persone con demenza. E' stato inaugurato questa domenica, 18 dicembre, il primo centro di incontro per persone con demenza ed i loro famigliari dei Comuni modenesi dell’Area Nord presso ‘Il Melograno” a San Prospero (via Olmo 13), che si aggiunge agli altri centri aperti a Vignola e Formigine. L’iniziativa è frutto della sinergia tra Azienda USL di Modena, Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN), Comune di Mirandola, ASP Comuni modenesi Area Nord e Asdam, Associazione Sostegno Demenze Alzheimer Mirandola.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco del Comune di San Prospero, Sauro Borghi; il Direttore UOC Geriatria e Disturbi Cognitivi dell’Azienda USL di Modena, Andrea Fabbo; la Responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Mirandola, Lucia Bergamini; il Presidente ASP Comuni modenesi Area Nord, Stefano Paltrinieri; il presidente UCMAN, Alberto Calciolari; Rabih Chattat, Professore Ordinario Facoltà di Psicologia Università di Bologna; e l’assessore del Comune di Formigine Città Inclusiva, Roberta Zanni.

L’inaugurazione del centro d’incontro rafforza l’impegno di Azienda USL e Comuni di Area Nord nell’ambito delle demenze, con l’attivazione già da tempo di un tavolo promotore per l’adesione al network internazionale “Dementia Friendly community”, promosso in Italia da Federazione Alzheimer. L’esperienza, già in fase di sperimentazione oltre che a San Prospero anche in altri comuni come Formigine, Maranello, Mirandola, San Felice sul Panaro, Nonantola e Modena, vede unite Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena, i Comuni, le associazioni di volontariato, Federfarma ed ex Farmacie comunali, nell’intento di rafforzare la rete di sostegno alle persone con demenza.