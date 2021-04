System Logistics per le famiglie e l’ambiente, così è nato il progetto LOG4BABY 

Dopo il successo del progetto LOG-HUB, ideato e realizzato da System Logistics durante il lockdown di Marzo 2020 per rafforzare lo spirito di team building tra colleghi costretti in smartworking, l’azienda di Fiorano lancia un nuovo progetto, questa volta a misura di bambino.

Si chiama LOG4BABY e si compone di una piattaforma virtuale, dedicata ai bambini ed alle loro famiglie, atta da una parte a fornire strumenti dedicati ai genitori, come ad esempio lo scambio di informazioni e contatti utili per baby-sitter qualificati e, dall’altra, a divulgare e proporre diverse attività ludiche e creative "a distanza" rivolte ai bambini.

Con la preziosa collaborazione di Elisa Tavernari, educatrice ambientale dell’associazione “Le Cicogne” di Medolla, LOG4BABY ha messo a disposizione video, tutorial, presentazioni, fotografie e documenti didattici per coinvolgere il più possibile i bambini in attività legate al mondo naturale, con l’intento di portare le giovani generazioni ad avvicinarsi all'ecologia ed al rispetto di animali e piante. Per questo motivo si è scelto di affidare la creazione e la produzione delle attività proposte ad Elisa che si occupa dell'educazione ambientale organizzata dall'Associazione "Le Cicogne" presso l'Area di Riequilibrio Ecologico "San Matteo" di Medolla, un'area caratteristica delle zone di Pianura Modenese in cui è possibile ammirare da vicino diversi esemplari di Cicogna bianca reintrodotti ormai da diversi anni grazie ad un progetto in collaborazione con il Comune di Medolla.

I bambini (ed anche i loro genitori) hanno avuto così la possibilità di "passeggiare" virtualmente nel parco e scoprire le Cicogne e le loro abitudini, hanno ascoltato le storie che parlano di natura di Maestro Albero, hanno avuto modo di scoprire il fantastico mondo delle specie vegetali semplicemente attraverso ciò che avevano a casa a disposizione, grazie a semplici laboratori di germinazione e creazione di colori.

Per far fronte alle difficoltà scaturite dalla chiusura delle scuole, il progetto di System Logistic in collaborazione con l’Associazione “Le Cicogne”, ha voluto creare opportunità ed iniziative stimolanti attraverso le quali i più piccoli potessero sentirsi protagonisti, individui coinvolti in qualcosa di bello e di utile e in cui poter sperimentare, imparare e divertirsi anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.