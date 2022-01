Formigine, in vincitore della Lotteria non si è ancora fatto vivo: “E' uno del posto”

È stato centrato a Formigine, in provincia di Modena, il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro. «La nostra tabaccheria è in centro storico davanti il castello, in una zona di solito poco frequentata dai turisti, quindi penso che il vincitore sia una persona del posto» spiega ad Agipronews Roberto Coggi, titolare della Tabaccheria Castello, in Piazza della Repubblica proprio davanti al monumento simbolo della cittadina.

Per il momento il fortunato possessore del tagliando non si è ancora fatto vivo. «Non sono stato ancora contattato da nessuno, in passato nella tabaccheria abbiamo assistito a due vincite da 500 mila euro con i Gratta e Vinci e in entrambi i casi i vincitori ci hanno ringraziato. Questa volta parliamo di una cifra ancora più importante, non so se si farà vivo, a me piacerebbe anche un semplice biglietto con un “grazie”».

Secondo il proprietario della Tabaccheria Castello il biglietto P 297147 è stato ceduto nelle fasi iniziali della vendita. «La serie P è stata una delle prime, quindi ritengo che si sta parlando del mese di ottobre», sottolinea.