Bosco raso al suolo in riva al Secchia, "Violata la disciplina paesaggistica"

"Un così radicale intervento, non certo di ordinaria manutenzione dell’ambiente fluviale, comporta l’alterazione permanente nella visione d’insieme del corso d’acqua e perciò non è compreso nella speciale esenzione dalla autorizzazione paesaggistica, anche se attuato sulla vegetazione ripariale [cioè interna all’alveo] arborea e arbustiva". Lo evidenzia Italia Nostra Modena, criticando l'operazione in corso ormai da diverse settimane sulle rive del Secchia, presso le casse di espansione tra Modena e Campogalliano.

"L’Amministrazione Comunale di Modena cui spetta il vaglio della autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza chiamata a rendere il parere vincolante al riguardo, la Regione Emilia-Romagna tenuta alla vigilanza sui beni paesaggistici pure attraverso l’Ente Parchi Emilia Centrale, il Gruppo Carabinieri Forestali Modena in funzione di polizia giudiziaria, si attivino con urgenza per fermare l’abusivo intervento in corso nella Riserva Naturale Cassa di espansione del fiume Secchia e impedire che sia portata a compimento la distruzione del bosco igrofilo", aggiunge Italia Nostra.

L'intervento era già stato criticato da più parti per la sua "radicalità", dal momento che è stata rimossa una porzione consistente di bosco. Tuttavia la scelta di Aipo è stata chiara nel confermare il taglio degli alberi, nell'ambito di un primo intervento finanziato per 27 milioni di euro, che prevede l'ulteriore innalzamento degli argini per ricavare volumi sempre maggiori di terreni allagabili in caso di piene.