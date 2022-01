Hera a corto di personale, tagli ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia

Hera ridimensiona alcuni servizi ambientali a Modena per via della pandemia che fa calare le risorse umane. A causa della mancanza di personale, fino a fine gennaio verrà ridotto il presidio delle stazioni ecologiche, con possibile allungamento dei tempi di attesa per poter accedere alle strutture, così come verranno ridotti e in alcuni casi sospesi la prenotazione e lo svolgimento dei ritiri a domicilio di rifiuti ingombranti o potature.

Per quanto riguarda gli altri servizi, potrebbero verificarsi alcune criticità e ritardi sulla pulizia e lavaggio delle strade e sulla raccolta degli abbandoni di maggiore volumetria. Restano invece confermati i servizi di raccolta porta a porta.

In questo momento, segnalano dall'utility, "la collaborazione dei cittadini è ancora più importante: ad esempio, se si separa tutto ciò che può essere conferito in modo differenziato si evita di riempire i contenitori dell'indifferenziata di materiali impropri, e dunque si riduce il rischio degli abbandoni in strada".

