TalentMed. Il successo del concorso Unimore per valorizzarne la propensione artistica

Grande successo per la seconda edizione di UNIMORE SOLIDALE - TALENTMED 2021 andata in scena il 10 dicembre scorso al Teatro Storchi di Modena.

Il TalentMed è stato ideato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore ed è rivolto ai propri studenti e agli studenti dei Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Vita, per valorizzarne la propensione artistica, coltivare e sviluppare le loro competenze trasversali, creando nuove interazioni con Docenti e personale dell’Ateneo, ma anche con quella popolazione che incontreranno nella loro futura vita professionale.

Davanti ad un pubblico numeroso, gli studenti universitari si sono esibiti nelle tre sezioni in concorso: Danza, Musica e Teatro, dimostrando grandi doti artistiche. La Giuria, composta da Fausta Lui presidente cds Medicina e Chirurgia, Maria Teresa Mascia cds di Terapia Occupazionale, Gilda Sandri presidente cds Terapia Occupazionale, Alina Maselli Coordinatore Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Giacomo Guaraldi delegato del Rettore per la Disabilità, Giuseppe Gatti responsabile Ufficio Benefici Unimore, Antonella Coppi delegato del Rettore per il Coro di Ateneo, Erio Bagni presidente di Aseop ODV, Guido De Maria umorista e regista, Daniele Soragni firma “storica” di Sorrisi & Canzoni, Betta Sacchetti vocal coach, Micaela Magiera figlia di Mirella Freni, Riccardo Benini direttore artistico e conduttore dell’evento, ha decretato vincitrice assoluta Lucia Bergamini, studentessa del 6° anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che ha presentato un numero di danza aerea col cerchio, strabiliando il pubblico con una performance mozzafiato.

Nel finale dello show Lucia Bergamini ha sfidato gli altri Vincitori di Sezione: Federica Zuddas per la Musica e Charis Lanaro per il Teatro. Molto apprezzati gli ospiti della serata: l'ironico duo Psicantria, composto da Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli, il cantautore Alberto Conti, che ha letteralmente incantato il pubblico, il Coro e l’ Orchestra dell'Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia, la bravissima Greta Morselli, Vincitrice del TalentMed 2019 e Alberto Bertoli, che ha deliziato gli spettatori con la sua "Pane al pane" e un successo di Pierangelo Bertoli. Altro momento molto importante, la consegna da parte del Presidente di Aseop ODV Erio Bagni di un assegno di € 25.000,00 al Professor Massimo Dominici, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Responsabile del Laboratorio di Terapie Cellulari del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena.

Diverse le autorità presenti in sala: Prof Carlo Adolfo Porro, Magnifico Rettore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Grazia Baracchi, Assessore a Istruzione, Formazione professionale, sport, Pari opportunità - Comune di Modena in rappresentanza del Sindaco, Gian Carlo Muzzarelli; Dott Carlo Curatola, presidente Ordine dei Medici di Modena; Matteo Iori, Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Emilia; Prof. Giorgio de Santis, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore; Prof.ssa Carla Palumbo, Vice Presidente Facoltà di Medicina e Chirurgia, Unimore; Prof.ssa Lorena Rebecchi, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita Unimore. Tutti i proventi della serata sono stati destinati al sostegno dei progetti associativi di Aseop Odv. Gli organizzatori si augurano di poter mettere in scena nel 2022 la terza edizione del TalentMed, iniziativa originale che permette agli studenti universitari di dare prova di tutte quelle competenze quali sensibilità, umanità, abilità comunicative, capacità di lavorare in gruppo, oltre che della disciplina e dell'impegno necessari per raggiungere elevati livelli non solo nello studio, ma anche in ambito artistico.