Tamponi drive-through all'ex Aeronautica, la viabilità va in tilt

Questa mattina un imprevisto, frutto di un calcolo evidentemente errato, ha causato la paralisi della viabilità tra via Emilia Est, strada Minutara, strada Saliceto Panaro, via Divisione Aqui e tutte le strade limitrofe. Lo spostamento della postazione per i tamponi drive-through ha infatti rivertaso numerosissime automobili in un punto critico della città, bloccando la circolazione.

L'arrivo del circo in città ha infatti comportato lo spostamento della sede dei test dal piazzale accanto al Palapanini alla sede dell'ex Aeronaurtica di strada Minutara, dove già da mesi è attiva la postazione di sanificazione delle ambulanze del 118. L'assetto della viabità in quella zona non è infatti paragonabile a quello di via Divisione Aqui.

La situazione a dir poco caotica ha costretto la Polizia Municipale ad intervenire con diverse pattuglie per regolare il traffico. La soluzione adottata è stata quella di chiudere gli accessi da strada Saliceto Panaro e di incolonnare tutti gli automobilisti diretti ai test lungo strada Minutara, che è diventata di fatto una strada riservata all'accesso ai tamponi.

La Polizia Locale sta invitando diverse persone a ritornare più tardi o nella giornata di domani per sottoporsi al test. Verso le ore 10.00 la viabilità sta gradualmente tornando più fluida.