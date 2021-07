Tamponi per turismo, lavoro o manifestazioni: si potranno fare nei drive-through a prezzi agevolati

Lunedì 26 luglio il via alle prenotazioni: la prestazione in libera professione, al costo di 58 euro, si aggiunge ai canali già disponibili per contribuire a soddisfare la domanda crescente legata anche al periodo estivo

In tutti i Drive through della provincia di Modena sarà possibile eseguire, su prenotazione e a tariffa agevolata di 58 euro, il tampone molecolare per viaggi di lavoro, vacanze (verificare sempre le disposizioni adottate dal Paese in cui si intende viaggiare) o altre necessità non legate a motivi di sanità pubblica. Le prenotazioni per i tamponi in libera professione si apriranno domani, lunedì 26 luglio.

Nell’ultimo mese, le richieste di effettuazione di tamponi legati a necessità di spostamento per turismo, lavoro o ammissione a manifestazioni di vario genere, sono sempre più numerose: con questa nuova modalità, che inizialmente prevede 80 posti disponibili quotidianamente allo scopo di tarare il sistema, l’Azienda USL di Modena intende venire incontro alle esigenze dei cittadini, proponendo un ulteriore canale che, aggiungendosi agli altri già disponibili, potrà contribuire a soddisfare la crescente domanda.

Il percorso in libera professione non sostituisce quello dei tamponi di fine isolamento e quarantena, che viene invece disposto e programmato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, per il rientro dall’estero e per gli accertamenti diagnostici in caso di sintomatologia sospetta per Covid-19, questi ultimi richiesti da Sanità Pubblica e Medici di Medicina Generale.

Il canale relativo ai tamponi in libera professione è dunque separato rispetto al flusso di test effettuati per esigenze di tracciamento e sorveglianza, che continuerà ovviamente a essere garantito, anche questo in incremento a causa dell’aumento delle nuove positività riscontrato nelle ultime settimane.

Come prenotare un tampone in libera professione

È possibile prenotare la prestazione tramite uno dei canali dedicati:

Call Center libera professione tel. 059 2025.805 da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 online su CupWeb

online dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Non è consentito l'accesso diretto, quindi non si potrà accedere al Drive senza prenotazione.

Come pagare la prestazione

È necessario pagare la prestazione prima di eseguirla tramite uno dei seguenti canali:

alle casse automatiche (riscuotitrici) dell'Azienda USL o agli sportelli cassa delle Aziende sanitarie di Modena

attraverso il sistema pagoPA (collegandosi a www.pagonlinesanita.it).

Quali documenti portare il giorno dell’appuntamento

Per eseguire il tampone è necessario esibire:

un documento di riconoscimento in corso di validità

la tessera sanitaria

il foglio di prenotazione

la ricevuta del pagamento.

Come scaricare il referto del tampone

Il referto del tampone è consultabile nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico o dal sito www.ausl.mo.it/referti- tamponi accedendo con il Codice Fiscale e il codice di ritiro referto indicato nell’etichetta presente sul foglio di ritiro referto rilasciato dagli operatori del Drive presso cui è stato eseguito il tampone. In alternativa, è possibile ritirare la copia del referto presentando l’apposito modulo presso una delle sedi indicate nel retro del foglio di ritiro referto.

Tutte le informazioni utili sono reperibili alla pagina dedicata sul portale Ausl (www.ausl.mo.it/coronavirus/ tamponi-libera-professione).