Tamponi per uscire dalla quarantena. Centralini il tilt sommersi da telefonate

Ancora code e centralini intasati. Dopo i disagi dei giorni scorsi legati alla straordinaria affluenza di persone presso i punti sanitari per effettuare un tampone e dopo che molti si sono scoperti positivi al Covid, ora il problema ritorna dal momento che le stesse persone devono effettuare il tampone per uscire dalla quarantena.

Una situazione di disagio che numerosi cittadini lamentano: in particolare le lunghe code o i centralini che non rispondono perchè intasati da tutte le chiamate in arrivo o anche qui ore e ore di attesa per poi un nulla di fatto.

Alcuni cittadini in quarantena avrebbero duvuto effetturae il tampone di guarigione anche 3 o 4 giorni fa ma l'unica risposta avuta dai sanitari è quella di continuare ad aspettare che la situazione si calmi prima di poter effettuare il tamponi. E intanto continuano la quarantena.

Come se non bastasse già questa attesa, alcuni cittadini lamentano tempi troppo lunghi per gli esiti dei tamponi che arrivano anche oltre le 48 ore da quando è stato effettuato aumentando ancora di più l'attesa e la quarantena.