Covid, tutti negativi i tamponi nelle scuole finora interessate da contagi

Proseguono i tamponi sugli studenti della provincia di Modena in cui erano emersi nei giorni scorsi casi di positività al Covid-19. In particolare, sono risultati tutti negativi, e possono tornare regolarmente in classe, gli studenti della scuola primaria “Don Milani” nella frazione di Manzolino a Castelfranco Emilia, le cui attività didattiche erano sospese da sabato 19 settembre.

L’esito negativo è stato comunicato alle famiglie. Gli alunni possono dunque riprendere le attività in classe, ma per una maggiore sicurezza gli studenti all’interno dell’istituto dovranno tenere la mascherina indossata, fino all’esito di un secondo tampone di controllo disposto come misura massimamente cautelativa e che sarà effettuato tra alcuni giorni.

Sono risultati tutti negativi al tampone anche gli studenti della scuola primaria “Fratelli Cervi” di Nonantola, le cui lezioni erano però proseguite regolarmente. Anche in questo caso i ragazzi dovranno continuare ad indossare la mascherina anche durante le lezioni, fino all’esito di un secondo tampone che sarà effettuato tra alcuni giorni.

Si è conclusa la sorveglianza sanitaria in tre scuole di Modena: il Liceo “Wiligelmo” (una classe), l’istituto Tecnico “Fermi” (due classi) e la scuola secondaria di primo grado “San Carlo” (due classi). In base ai risultati del secondo tampone di controllo, infatti, gli studenti sono risultati tutti negativi. I ragazzi potranno quindi continuare a seguire le lezioni senza più l’obbligo di indossare la mascherina al banco.