Parte il tour della biglietteria mobile di Seta in provincia di Modena

Anche quest’anno, nei mesi di agosto e settembre, Seta allestisce una biglietteria mobile che sarà operativa in oltre 40 località dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali interessate, ed è finalizzata ad offrire un utile servizio ai tanti utenti che risiedono al di fuori dei capoluoghi o delle località in cui è presente una biglietteria in sede fissa. Grazie a questo servizio, vecchi e nuovi abbonati potranno acquistare o rinnovare la propria tessera con maggiore comodità, senza doversi necessariamente recare presso le biglietterie centrali. Per i nuovi clienti, poi, c’è un vantaggio ulteriore: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta si risparmiano i 5 euro di costo della tessera, grazie ad una speciale promozione attivata da Seta.

Domani, venerdì 28 agosto, il camper attrezzato di Seta farà tappa a Concordia, in piazza XXIX Maggio dalle ore 9,30 alle 13, mentre nel pomeriggio si sposterà a San Felice sul Panaro (piazza E. Piva) dalle ore 14,30 alle 18. Sabato 29 agosto la biglietteria mobile Seta sarà presente a Soliera, in piazza Lusvardi dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17; lunedì 31 agosto sarà a Novi di Modena (via Di Vittorio 30), dalle ore 9,30 alle 13. In settembre sono previste tappe a Spilamberto (mercoledì 2 settembre in piazzale Rangoni), Bomporto (giovedì 10 settembre in piazzale Donatori di Sangue), Montefiorino (lunedì 14 settembre in piazza Europa), Fanano (mercoledì 16 settembre in piazza Corsini) e Serramazzoni (giovedì 17 settembre in piazza Repubblica): in tutte queste località gli orari di apertura saranno dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Presso la biglietteria mobile Seta sarà possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con rilascio immediato delle tessere di nuova emissione grazie ad una postazione informatica dotata di computer e stampanti. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente mediante carte bancarie (bancomat o carte di credito). Chi deve sottoscrivere un abbonamento Seta per la prima volta deve portare con sè una fototessera recente, il codice fiscale ed un documento di identità (per i minorenni è sufficiente il documento del genitore o tutore legale). Chi invece è già titolare di un abbonamento Seta e deve solo rinnovarlo deve portare con sè la tessera già in suo possesso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it/mo/ biglietteria-mobile oppure contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta al numero ripartito 840 000 216.