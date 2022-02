Mercato del lunedì a Modena, il Tar conferma il divieto della vendita di merce usata

La conferma espressa dal TAR, del divieto di vendita di merce usata, trova d'accordo anche le associazioni di categoria modenesi, Anva Confesercenti Modena e Fiva Confcommercio che, da sempre, promuovono la qualità della merce venduta dagli ambulanti.

"Non è auspicabile e neanche accettabile la vendita di merce usata all'interno del mercato - affermano Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio. Stiamo parlando del mercato storico di Modena, punto di riferimento per tanti consumatori che si recano lì ogni lunedì per fare acquisti e che debbono poter continuare a fare senza incappare in merce usata".

Un mercato importante che deve continuare a promuovere la qualità della merce, continuano le associazioni: "I commercianti devono poter continuare a lavorare sapendo che il contesto dove operano è in linea con la loro merce, senza avere sorprese amare che fanno scende, automaticamente, la qualità di tutti i banchi presenti. Ricordiamo che gli ambulanti, come tanti altri commercianti, stanno cercando di riprendersi da un periodo "nero" per il commercio e quindi, questa sentenza, ci fa ben sperare per il futuro del mercato modenese che richiama, ogni lunedì, tanti consumatori da tutta la città e provincia" - concludono Anva Confesercenti Modena e Fiva Confcommercio.