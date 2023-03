Il Day Hospital oncologico di Vignola colora le pareti con i simboli del territorio

Un ambiente più confortevole e colorato per vivere con maggiore serenità una fase di cura difficile e delicata. Sono installati da alcune settimane i sei pannelli fotografici che abbelliscono il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Vignola. I pannelli sono frutto della generosità dell’associazione “Io sto con voi”, da anni protagonista di un sostegno attivo al Distretto sanitario vignolese con la donazione di apparecchiature e strumentazioni mediche, tra cui uno scalp cooler per le persone che si sottopongono alla chemioterapia (una cuffia refrigerante che va posizionata sul capo prima, durante e dopo la seduta, per ridurre la caduta dei capelli).

Ieri pomeriggio, martedì 7 marzo, la Direzione dell’Azienda USL di Modena ha ringraziato per la donazione la presidente dell’associazione ‘Io sto con voi’, Silvia Monti. Presenti la Direttrice Sanitaria dell’USL di Modena Romana Bacchi e la Direttrice del Distretto Sanitario di Vignola Federica Casoni. Con loro gli operatori sanitari del Day Service oncologico e di tutto l'ospedale.

In particolare, le immagini sono state montate all’interno della sala terapie e raffigurano scatti evocativi del territorio come il Castello di Vignola e le ciliegie. Uno dei pannelli, installato nel corridoio dell’ingresso al Day Service oncologico, è inoltre dedicato all’attività dell’associazione ‘Io sto con voi’ con il racconto, attraverso una serie di foto, dei momenti più significativi vissuti in questi anni insieme al mondo sanitario vignolese.

“ Non c’è regalo più bello della solidarietà e del sostegno incondizionato delle associazioni e dei loro volontari – dichiara la Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL di Modena, Romana Bacchi,-. Il dono dell’associazione “Io sto con voi” che ringrazio, da anni accanto all’azienda sanitaria, assume un significato ancora più forte in questo periodo festivo, momento in cui la vicinanza, l’attenzione verso i luoghi di cura e i loro professionisti, il senso di comunità assumono un significato ancora più emotivo e profondo”.

“ Con questa donazione confermiamo la nostra vicinanza all’Azienda Sanitaria, agli operatori e ai pazienti portando colore al Day Hospital oncologico con foto rappresentative del territorio e con un racconto, tramite immagini, di quello che è stato il nostro percorso di collaborazione dalla nascita dell’associazione ad oggi – afferma Silvia Monti, presidente di “Io sto con voi” -. Il rapporto che si è creato è cresciuto e si è auto-alimentato negli anni e il nostro servizio in reparto, dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, è ripreso con l’entusiasmo che ci contraddistingue”.