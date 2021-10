Una tavoletta di cioccolato lunga 25 metri. A Sciocolà si fa il record mondiale

Una vera e propria tavoletta da record quella presentata oggi a Modena in occasione di Sciocola’, 25 metri di cioccolato rosa Ruby composta da oltre 1500 cubetti di cioccolato che supera i 100 kg alla quale sono state dedicate più di 50 ore di lavoro

Un’opera d’arte realizzata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia e dal suo team.

“É stata una bellissima esperienza lavorare questo cioccolato, - spiega il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia - molto innovativo, definito da molti il quarto cioccolato dopo il fondente, il latte e il bianco e la cosa veramente incredibile, anche in fase di lavorazione è il profumo che emana, intenso di frutti rossi quindi questa sera sicuramente profumeremo di frutti rossi tutta la piazza di Modena”.

“Come ogni anno a Sciocola’ ci diamo delle sfide da raggiungere, - spiega Stefano Pelliciardi di SGP Grandi Eventi organizzatore di Sciocola’ – per questa edizione abbiamo deciso di realizzare una maxi tavoletta di cioccolato rosa ruby, unica al mondo per le sue dimensioni anche in omaggio alle donne nel mese della prevenzione del cancro al seno che si conclude domani. Anche quest’anno abbiamo vinto la sfida con questo record mondiale”.

Sciocola’ la manifestazione giunta alla sua terza edizione, tra le vie del centro di Modena che prosegue fino a lunedì 1 novembre interamente dedicata al cioccolato artigianale proveniente da tutta Italia.

La manifestazione è a ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi in partnership con Acai e patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Modena.