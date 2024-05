L'Ispettorato programma 1.338 controlli sul lavoro quest'anno. Focus su edilizia, agricoltura e logistica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Modena ha delineato le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le attività di vigilanza svolte nell’anno, nonché la programmazione delle ispezioni per l’anno 2024. E' stato segnalato l’ingresso in servizio di ispettori tecnici destinati ad effettuare le verifiche in materia di salute e sicurezza. grazie ai quali per l'anno 2024, sono stati programmati dall’Ispettorato 1338 accessi ispettivi, di cui 511 già effettuati alla data odierna. L’edilizia, l’agricoltura e la logistica saranno i settori maggiormente attenzionati.

E' uno degli aspetti emersi nel pomeriggio di ieri in occasione della riunione del Tavolo finalizzato al monitoraggio delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e al coordinamento delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti in tale ambito, costituito in seno alla Conferenza Provinciale Permanente e presieduto dal Prefetto. Alla riunione hanno partecipato, oltre al Presidente della Provincia Fabio Braglia, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Davide Venturi, il Direttore dell’Inail Carmelo Faliti, il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. Davide Ferrari e i rappresentanti dei Sindacati confederali e delle Associazioni di categoria.

In primo luogo, il Prefetto Camporota ha rimarcato come il fenomeno degli infortuni e dei decessi nei luoghi di lavoro, come dimostrato dai recenti, gravissimi e tragici episodi, stia assumendo livelli non più tollerabili, come è stato più volte riaffermato anche dal Presidente della Repubblica. Al riguardo ha sottolineato la particolare attenzione e sensibilità del territorio anche su questo tema, sul quale gli investimenti e l’impegno delle associazioni imprenditoriali e di categoria e delle parti sociali è sempre molto elevato.

Il Prefetto ha ringraziato inoltre il Presidente della Provincia Fabio Braglia per la collaborazione con il Tavolo provinciale sulla salute, sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro, coordinato dalla Provincia, istituito nell’ambito del Patto regionale per il lavoro e per il clima, al quale partecipano anche le amministrazioni locali.

Nel corso della riunione, il Direttore dell’I.N.A.I.L. ha presentato una sintesi del fenomeno infortunistico nella provincia di Modena, in parte condizionato dalla pandemia, con un focus sui settori maggiormente interessati e sugli eventi più gravi. Le denunce di infortunio negli anni dal 2018 al 2022 hanno avuto un andamento costante, con un calo nell'anno del covid, per poi risalire ai 15,192 casi del 2022. In diminuzione invece i casi di morti pianche, passate dalle 20 del 2018 alle 15 del 2022.

Infine, il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl ha esposto il programma delle attività di vigilanza e controllo per l’anno 2024, anche in riferimento alle attività coordinate e congiunte con altri Enti, come definite nell’Organismo provinciale di coordinamento.