Vertice in Regione per Mozarc-Bellco, impegno dell'azienda per la reindustrializzazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"L’azienda si è impegnata a dare attuazione a un processo di reindustrializzazione del sito al fine di preservarne la continuità produttiva e occupazionale. L’impegno da parte dell’azienda a non dare corso ad atti unilaterali fino all’individuazione di una soluzione industriale, produttiva e occupazionale. Il mantenimento del tavolo regionale con incontri periodici tra proprietà, sindacati e Regione per favorire le operazioni indicate".

Sono i risultati significativi - sintetizzati così dai sindacati - emersi nel corso del tavolo di salvaguardia sulla Mozarc-Bellco di Mirandola, che si tenuto oggi pomeriggio presso la sede della Regione Emilia-Romagna. All'incontrocon il Presidente Stefano Bonacini e l'Assessore Vincenzo Colla sono stati chiamati anche i vertici della multinazionale, insieme a sindacati, Confindustria ed enti locali, a partire dal Comune di Mirandola.

Soddisfazione è stata espressa dagli stessi rappresentanti della multinazionale, che hanno spiegato come le decisioni assunte oggi saranno illustrate al Tavolo Ministeriale del prossimo 9 luglio, Ministero che sarà coinvolto anche come fattore di garanzia.

“Si apre finalmente una prospettiva per il salvataggio del sito di Mirandola e dei livelli occupazionali. Una prospettiva che ora va declinata con i contenuti del progetto di reindustrializzazione. La lotta sindacale ha ottenuto un primo significativo risultato di prospettiva grazie alla straordinaria mobilitazione dei lavoratori e all’unità del fronte sindacale e istituzionale.”. Così Lisa Vincenzi ( Filctem Cgil Modena) e Alberto Suffritti (Femca Cisl Emilia Centrale) commentano l’esito dell'incontro in viale Aldo Moro.

I punti citati in apertura sono presenti nel testo proposto dalla Regione che verrà sottoposto alle lavoratrici e ai lavoratori durante l’assemblea sindacale convocata.

Ricordiamo che la Mozarc Medical (ex Bellco), controllata dalla statunitense Mediatronic al 50% – mentre l’altro 50% è della connazionale DaVita, è un tassello importante del biomedicale, con i suoi 512 occupati e una produzione essenziale per la filiera sanitaria: qui vengono realizzati filtri per la dialisi a marchio Medtronic e macchine per la dialisi impiegate negli ospedali di tutt’Italia e che necessitano di manutenzione, ricambi e assistenza.

“In Emilia-Romagna non ci possono essere licenziamenti e chiusure di aziende decise dalla sera alla mattina. La Regione è pronta a fare ciò che serve per salvare il sito produttivo e garantire la massima continuità occupazionale. Oggi abbiamo tolto dal tavolo le ipotesi di chiusura e di licenziamenti e possiamo iniziare a discutere di come traghettare l’azienda in un nuovo futuro”, ha commentato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Fabio Braglia, presidente della Provincia, ha poi sottolineato che "con i sindacati e la Regione, che ringraziamo per il constante e prezioso lavoro, abbiamo lavorato incessantemente coinvolgendo tutti i livelli di governo, per scongiurare una crisi che coinvolge intere comunità. Insieme, tutti insieme, abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo. Bellco è un tassello importantissimo di un distretto, quello biomedicale della bassa modenese, che rappresenta un’eccellenza nel Paese e in Europa. La garanzia di questo successo lo assicurano le persone e non è pensabile farne a meno, specialmente in un mercato che sempre più cerca e premia il valore e la qualità dei prodotti".