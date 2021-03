Team Enjoy e Daniel Bund colorano l'estate con un nuovo progetto benefico

Il “Team Enjoy Events e Fun”, associazione che danni si occupa di progetti benefici, lancia una linea di t-shirt e gadget firmati dall'artista Daniel Bund. L'iniziativa finalizzata a finanziare i progetti del Team, vede la creazione di esclusivi e coloratissimi oggetti raffiguranti gli inconfondibili disegni di Bund. L'artista ha realizzato appositamente per l'associazione alcuni simpatici animaletti che diventeranno un po' la mascotte di questa estate targata Team Enjoy, che come ogni anno prevede un ricco e intenso calendario di eventi. Per ora le t-shirt, le canotte e le shopping bag firmate BUND saranno disponibili nei punti vendita di Modena da “Lenzotti strumenti musicali” e di Formigine al “New Grease bar”. E' comunque possibile acquistare in tutta italia, sostenendo cosi i progetti del Team Enjoy, telefonando al 338 1636969 o scrivendo a team.enjoy.modena@gmail.com .

Nel corso degli anni il Team Enjoy si è contraddistinto contribuendo a realizzare progetti importantissimi rivolti ai più piccoli come l'acquisto di un'ambulanza pediatrica per il policlinico di Modena e il dipingere a tema marino il reparto di Terapia Intensiva di Neonatologia dell'ospedale di Pescara.