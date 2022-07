Sassuolo, oltre due milioni per la rifunzionalizzazione dell'ex teatro Politeama

E’ stata approvata ieri dalla Giunta del Comune di Sassuolo la delibera che definisce il quadro economico del progetto si sistemazione e riapertura del Politeama per la realizzazione di una nuova biblioteca digitale, dell’archivio storico comunale e per altri usi in fase di studio. Un intervento di oltre due milioni di euro per il riuso e la rifunzionalizzazione dell’ex teatro Politeama, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Un finanziamento importante che punta a riqualificare una delle porte d’accesso al centro storico – sottolinea il Vicesindaco di Sassuolo con delega al Pnrr Alessandro Lucenti - e, contemporaneamente, ad offrire alla città un importantissimo immobile storico che potrà tornare ad essere un punto di riferimento per tutta la collettività, soprattutto per i più giovani. Da anni il Comune cercava un modo per poter riqualificare il “calderone” e solamente grazie al lavoro dei tecnici e degli uffici, che hanno presentato il progetto poi approvato, siamo riusciti ad ottenere i fondi necessari: a tutti loro va il più sentito ringraziamento”.

La spesa complessiva stimata in € 2.068.000,00, derivante dall'adozione provvedimento, sarà finanziata per € 2.000.000,00 da contributo ministeriale (Decreto interministeriale 30 dicembre 2021) e per la restante quota pari a € 68.000,00 a carico del Bilancio Comunale, in attesa della stima definitiva dell’intervento.

“Tra messa in sicurezza, completa riqualificazione e nuova destinazione – aggiunge il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – sicuramente la spesa sarà superiore a quanto stanziato dal Pnrr, che comunque rappresenta un’ottima base di partenza. Obiettivo di questa Giunta è portare a termine il prima possibile l’intervento, quindi stiamo già lavorando per reperire ulteriori risorse, attraverso finanziatori o nelle pieghe del bilancio”

La delibera di Giunta stabilisce di dare mandato ad SGP S.r.l. a porre in essere tutti gli atti propedeutici ed idonei ad individuare le modalità di scelta del contraente e ad avviare l’iter di selezione nonché a curare la vigilanza sull’esecuzione dell’appalto in oggetto come previsto dal Progetto e a porre in essere le conseguenti disposizioni del Direttore Tecnico di SGP S.r.l. relative alla realizzazione delle opere.