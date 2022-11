Arrivano quattro nuove telecamere di videosorveglianza al Castello di Spezzano

Nella giornata di lunedì 21 novembre sono state installate, presso le aree esterne del Castello di Spezzano, 4 nuove telecamere di sorveglianza. Questo per monitorare una delle bellezze del territorio e fungere da deterrente per qualsiasi atto vandalico o illecito a cose o persone. L’impianto video è collegato direttamente alla Polizia Municipale, e si innesta in un più ampio progetto di vigilanza e sicurezza dell’intero Comune.

Il parco storico del Castello è molto frequentato da sportivi che utilizzano i percorsi segnalati dall’app “Walkplus” nella Valle del Torrente Fossa e lungo la Via dei Vulcani di Fango. Ma anche da cittadini in passeggiata, dalle scuole che si recano lì per attività didattiche, dai visitatori di Castello e Museo, e in ultimo da lavoratori impiegati nelle aziende della nostra zona che in pausa pranzo si concedono una momento di relax immersi nel verde.

Ricordiamo che il parco è stato recentemente oggetto di un intervento di pulizia del bosco, grazie ad Alpini Fiorano e alla Protezione Civile. E questa azione proseguirà con un altro intervento di pulitura da parte di una ditta specializzata. La speranza è che le telecamere possano disincentivare anche l’incivile dispersione di rifiuti.