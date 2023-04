Anche a Nonantola nuove telecamere di sicurezza in alcuni punti strategici

Il Comune di Nonantola installerà nuove telecamere di videosorveglianza in alcune aree della città, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i residenti e i visitatori.

Le telecamere di sicurezza verranno installate in punti strategici limitrofi all’area di Piazza Tien An Men e del Parco della Pace. Questi dispositivi forniranno un occhio aggiuntivo per prevenire il crimine e aumentare la sicurezza cittadina.

L’Amministrazione Comunale, con il supporto del Consigliere delegato alla sicurezza Pastena, ha lavorato a stretto contatto con la Polizia Locale per identificare le aree in cui l'installazione di telecamere di sicurezza sarebbe stata più utile. Le telecamere saranno dotate di tecnologie all'avanguardia per garantire la massima efficienza nella sorveglianza e nella prevenzione del crimine.

L’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Bassi ha commentato: "La sicurezza dei nostri cittadini è una delle nostre priorità assolute e l'installazione di nuove telecamere di sicurezza è un passo importante nella direzione giusta. Questi dispositivi elettronici ci permetteranno di rafforzare la protezione della nostra città, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti."

Soddisfatto il Comandante della Polizia Locale Luca Di Niquili: La videosorveglianza rappresenta una tra le misure di controllo del territorio che stiamo cercando di implementare nei territori dei quattro comuni, e quindi anche in quello di Nonantola, per aumentare la sicurezza dei cittadini. Tale strumento, infatti, rientra tra le forme di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici, idoneo a migliorare la vivibilità delle strade e degli spazi urbani che devono essere vissuti dai cittadini in piena tranquillità.

La videosorveglianza d’altro canto - prosegue il Comandante - costituisce anche un importante strumento nella nostra disponibilità, ed in quella delle altre forze di polizia, per le azioni di contrasto alla criminalità e per scoprire gli autori di fatti criminosi. Venendo più propriamente al Comune di Nonantola, con le ultime due installazioni di telecamere presso la nuova stazione delle corriere e l’ammodernamento di altre due, il sistema di videosorveglianza comunale ha raggiunto quota di 19 telecamere gestite dal personale del Servizio di Polizia Locale dell’Unione Comuni del Sorbara, che ringrazio per la diuturna e costante dedizione e professionalità”.