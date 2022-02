Castelfranco, telecamere per rinforzare la rete comunale grazie agli interventi edilizi privati

Nel pensare alla visione della città del futuro, occorre considerare come la sicurezza urbana sia sempre più al centro delle dinamiche della società e dell’attenzione dei cittadini, che attendono dagli Enti locali risposte adeguate alle necessità. Tra le azioni che l’Amministrazione comunale può mettere in campo, la videosorveglianza costituisce un elemento di deterrenza verso chi commette i reati, ma anche, soprattutto, come elemento di controllo nella collaborazione con le Forze dell’Ordine, per le indagini post reato.

A tal proposito la Giunta comunale di Castelfranco Emilia, ha approvato di recente una delibera di indirizzo al fine di coinvolgere i soggetti privati nell’ambito degli strumenti urbanistici, nel rafforzamento del controllo e delle azioni di contrasto alle forme di illegalità e criminalità e nel miglioramento della sicurezza dei cittadini.

Il coinvolgimento dei privati, negli interventi di sostituzione edilizia e rigenerazione urbana, potrà avvenire tramite la previsione di installazione di impianti di videosorveglianza, col fine di garantire una sempre maggiore copertura della rete di controllo territoriale, con particolare attenzione per la viabilità cittadina e il sistema dei parchi e delle aree verdi.

I sistemi di videosorveglianza dovranno garantire la copertura integrale, con visione e registrazione sia diurna sia notturna e comprenderanno apparati compatibili con il sistema di videosorveglianza comunale, nonché i relativi collegamenti in fibra ottica.

La rete potrà così svilupparsi in maniera diffusa sul territorio e garantirà una maggiore e più efficace operatività della Polizia locale.

“Far lavorare assieme due deleghe importanti come quella all'Urbanistica e alla Sicurezza Urbana è uno degli obbiettivi che ci siamo dati - dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano spiegando che - con questa delibera di indirizzo intendiamo ribadire come la sicurezza urbana possa contribuire a migliorare complessivamente il benessere della nostra comunità. L’obiettivo è che la rete di videosorveglianza possa in futuro diventare come una tra le infrastrutture che contribuiscono a garantire i servizi delle nostre città, come le reti del gas, la rete telefonica, la pubblica illuminazione, etc…”.