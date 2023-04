Odissea passaporti, primi appuntamenti per il rilascio non prima di 5 mesi

Resta critica la situazione per la gestione dei passaporti a Modena, dove ad alcuni anni le "liste di attesa" sono un problema reale. Sempre più frequentemente giungono anche a Federconsumatori ed allo Sportello SOS Turista le proteste di utenti alle prese con il rinnovo del passaporto presso la Questura di Modena, tra ritardi clamorosi e modalità che costringono a frequenti visite al database delle prenotazioni, nella speranza che si liberi un posto. E’ il caso, proprio ieri, di pochi posti liberatisi tra giugno e luglio, che in breve tempo sono stati occupati.

Alle ore 12 del 3 aprile, presso la Questura di Modena, i primi appuntamenti utili sono a partire dall’11 settembre 2023, a 161 giorni di distanza. Solo a partire dal 21 settembre è possibile trovare appuntamenti non singoli, mentre non sono ancora stati aperti gli appuntamenti a partire dal 25 settembre. In aggiunta, il sito risulta spesso lento e talvolta irraggiungibile, a causa del sovraccarico di utenti.

"Una condizione incredibile, rispetto alla quale va elogiato il comportamento responsabile degli operatori della Questura, che in nessun modo possono essere considerati responsabili di una condizione legata alle note carenze d’organico di quell’Ente - spiega Federconsumatori - Le segnalazioni che ci arrivano sono soprattutto di persone che hanno effettuato prenotazioni per viaggi extraeuropei nei mesi di luglio ed agosto, ed oggi vivono l’ansia di non avere per tempo il documento indispensabile al viaggio. Tante le persone in attesa della riformulazione degli appuntamenti, ogni sera alle 18, che a volte consente di anticipare l’appuntamento. Ma si tratta di una modalità decisamente discutibile, che affida alla “fortuna” il rinnovo del passaporto".

Già lo scorso anno la situazione aveva assunto contorni simili e la Questura aveva potenziato il servizio, compreso quello di accoglienza e informazione. Oggi però, gli sforzi non sembrano aver dato molti frutti e il problema si ripresenta, forse peggio di prima.

La risposta per Federconsumatori è una sola: "Un adeguamento degli organici che consenta di rispondere ai maggiori bisogni, portati dalla voglia di viaggiare nell’epoca post Covid, nella quale si sono lasciati scadere i passaporti, ma anche dall’effetto Brexit. Infine si sottolinea che, in caso di partenza a breve, può essere contattata direttamente la Questura, chiedendo di anticipare le pratiche del rinnovo. In questo caso, ovviamente, è necessario esibire il biglietto aereo".