Compagnia Carabinieri di Sassuolo, il Tenente Michele Ognissanti è il nuovo Comandante

La Compagnia Carabiieri di Sassuolo, da oggi, ha un nuovo Comandante: il Tenente Michele Ognissanti. Nato in Olanda, quarantunenne, si è arruolato nel settembre 2003 come Ufficiale in Ferma Prefissata e nel 2015 è transitato negli Ufficiali del Ruolo Speciale dell’Arma, frequentando il 56° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

Concluso il ciclo formativo e conseguita la laurea in Scienze per la Sicurezza, ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Macerata. Successivamente, nel 2017, è stato trasferito, in qualità di comandante, alla Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima (AN).

Il Tenente Ognissanti sostituisce il Tenente Francesca Tilocca, che riassumerà il comando della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena.