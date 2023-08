Terminati i lavori in via Stradella, residenti soddisfatti dei rallentatori

Ad un anno dalla prima protesta pacifica dei residenti, sono stati completati i lavori stradali che hanno interessato via Stradella nelle ultime settimane.

Era il 29 agosto dello scorso anno quando i residenti della strada che corre parallela a via Giardini sono scesi in strada per fare sentire la loro voce. Attraversando le strisce pedonali per un'ora, hanno rallentato il traffico in segno di protesta verso gli automobilisti noncuranti del limite di velocità, in quel tratto di 30 km/h. In seguito alla protesta, il Comune di Modena si è attivato con controlli risultati però insufficienti. Tre settimane dopo il primo flash mob quindi, i residenti sono tornati in strada per proseguire la loro opera di sensibilizzazione, sia verso gli automobilisti che verso le autorità competenti, le quali dopo un sopralluogo tecnico hanno promesso la costruzione di rallentatori.

I lavori sono iniziati verso la fine di luglio, e sono terminati nella giornata di sabato con l'apposizione della segnaletica orizzontale. Non essendo possibile, in quel tratto di strada, installare autovelox e dossi veri e propri, sono stati costruiti dei rialzi stradali all'altezza dell'intersezione di via Stradella con via Cadiane, nel tratto di strada più residenziale.

I residenti hanno espresso la loro soddisfazione con una lettera indirizzata al Sindaco Giancarlo Muzzarelli: "Spettabile Sindaco,

I cittadini residenti in Via Stradella desiderano ringraziarla per quanto messo in opera dall'Amministrazione Comunale. Ci eravamo rivolti a Lei per chiederle di intervenire in merito alla pericolosità della strada su cui si affacciano le nostre case e la risposta è prontamente arrivata: i rialzi stradali realizzati su via Stradella, con chiara segnaletica orizzontale e verticale, hanno consentito la riduzione della velocità della maggior parte degli automobilisti. [...] Desideriamo pertanto ringraziare Lei assieme alle assessore Alessandra Filippi e Ludovica Carla Ferrari che sono venute su nostro invito a verificare la situazione e hanno avviato la progettazione dei rallentatori nel rispetto delle nuove normative vigenti [...]".