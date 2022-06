MIrandola, Villa La Personala ritrova il suo splendore dopo i restauri

Dopo dieci anni dal sisma del 2012, è stato completato l’importante restauro di “Villa La Personala”, complesso sito a Mirandola (San Giacomo Roncole) costituito da una serie di edifici storici, cresciuti attorno ad un'antica torre che risale al 1100, nel corso dei secoli punto di riferimento del territorio. Il disastroso terremoto del 2012 non aveva risparmiato Villa La Personala che era praticamente stata rasa al suolo. La volontà e la forza della famiglia che da secoli risiede in questa dimora storica, però, ha permesso in una decina d’anni di lavori di ricostruzione e restauri di riportare la residenza nobiliare all’antico splendore. Un simile intervento realizzato dalla famiglia Ferri Personali, soprattutto nella persona di Angelica, vero motore di Villa La Personala, è stato segnalato al Club per l’Unesco di Modena e Elisa Pellacani, presidente della sezione modenese, ha proposto la residenza storica al concorso internazionale Ficlu “la Fabbrica del Paesaggio”.

“Il restauro di Villa la Personala – spiega Pellacani - è stato un intervento di natura eccezionale perché ha salvato gli aspetti originali degli edifici storici e ha trasformato il luogo, divenuto in sintonia con l’ambiente, in una location unica, dove è possibile svolgere molteplici attività”. Villa La Personala ha così ricevuto l’attestato di merito nel Concorso internazionale FICLU “La Fabbrica nel Paesaggio” promosso dal Club per l’UNESCO di Foligno e su proposta del Club per l’UNESCO di Modena con la seguente menzione: “Per l’elegante restauro di una Villa nobiliare storica con particolare attenzione agli aspetti architettonici originali, divenuta ora importante per la rivalutazione del paesaggio circostante e per la promozione di un turismo sostenibile.” Il premio è stato assegnato nel 2021 ma la consegna ufficiale è avvenuta recentemente, alla presenza delle istituzioni.

“Il desiderio che abbiamo come famiglia – racconta Angelica Ferri Personali - è di trasformare Villa La Personala in un polo multifunzionale, in cui gli spazi non vengano utilizzati solamente per matrimoni o per feste, ma anche per momenti culturali, convegni, riunioni aziendali e iniziative di valorizzazione del territorio, soprattutto a livello turistico”. Villa La Personala è di proprietà dei conti Ferri Personali da secoli e ha una storia unica; nel 1701 ospitò per un lungo periodo Eugenio di Savoia, comandante dell’esercito imperiale, che liberò dalla dominazione turca molti territori dell’Est Europa. E’ stata scelta dalla showgirl Maddalena Corvaglia e dal chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns, per il loro matrimonio. Proprio il noto cantante di Zocca (Modena) ha celebrato il matrimonio, grazie alla delega del sindaco Maino Benatti. La residenza, oltre a disporre di diverse suites, due delle quali si trovano all’interno dell’antica torre, è in grado di ospitare centinaia di persone e si presta in maniera ottimale per organizzare qualsiasi tipo di evento.