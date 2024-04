Termosifoni? è possibile tenerli accesi fino al 15 maggio

È ancora valida l’ordinanza del Sindaco del 12 aprile 2021 che autorizza, sull’intero territorio di Carpi, al di fuori dei periodi d’esercizio ordinari, l'attivazione degli impianti termici possa essere effettuata in modo straordinario dal 15 aprile al 15 maggio di ogni anno.

I termosifoni pertanto si possono accendere, vista anche la diminuzione delle temperature di questi ultimi giorni, fra le ore 05:00 e le ore 23:00, ma soltanto per un massimo di sei ore al giorno.

È comunque vietata – spiega l’ordinanza – l’attivazione generalizzata degli impianti per la climatizzazione invernale; il responsabile dell’impianto, pertanto, dovrà procedere caso per caso ed esclusivamente dietro specifica richiesta formulata dagli amministratori di condominio (per gli impianti centralizzati) o dai residenti delle unità immobiliari/fabbricati interessati (per gli impianti individuali o per quelli centralizzati a servizio di fabbricati condominiali non dotati di amministratore). Inoltre la temperatura massima nei singoli ambienti riscaldati non dovrà superare i 20° C, senza alcun margine di tolleranza.

Entro 48 ore dal venir meno delle situazioni climatiche che ne hanno giustificato l’attivazione straordinaria, l’impianto dovrà essere disattivato a cura del responsabile.