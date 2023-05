Urbanistica, il Comune di Carpi acquisisce 28.000 metri quadri nella zona “Autotrasportatori”

Il Comune acquisirà, a titolo gratuito, circa 28mila metri quadri nell’area “Autotrasportatori”, che era di proprietà della “Unieco s.c.a r.l.” di Reggio, ora in liquidazione: il demanio comunale si arricchirà così di terreni di sedime delle opere di urbanizzazione primaria, strade, parcheggi, marciapiedi di comparto e verde pubblico, afferenti al piano particolareggiato “Zona Autotrasportatori e Magazzini”, dieci particelle di varia superficie, tre delle quali destinati a cabina elettrica e i restanti a verde, strada, pedonali e aiuole, per 27.921 mq. La deliberazione odierna è immediatamente eseguibile.

Commenta Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica: « E’ un’importante svolta per la qualificazione della zona autotrasportatori, oggi con gravi carenze di presidio e pessimo stato di manutenzione a causa del limbo creatosi in questi anni, portando anche disagi alle stesse attività presenti. Insieme alla riscossione delle fideiussioni, ora il Comune può intervenire attivamente per completare le infrastrutture mancanti e prendersi a carico la stessa manutenzione e gestione ordinaria, come la pulizia, finora non possibile perché di proprietà privata. »

Nei prossimi mesi si procederà ad affidare progettazione e realizzazione delle opere.

Con altra delibera, la Giunta comunale ha acquisito, sempre a titolo gratuito, una porzione di area stradale fra le vie Bonacolsi e Falloppia: si tratta di due strade « fondo cieco », che potranno ora essere collegate con l’acquisizione dell’area in questione, interessata dal progetto per realizzare l’isola “via Messori”.