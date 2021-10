Terza dose, tocca agli over 80 vaccinati a metà febbraio. A Modena sono 3.200

Anche a Modena è tutto pronto per iniziare, da lunedì 11 ottobre, con la somministrazione della dose “booster”, la terza dose prevista per le persone con 80 anni e più da somministrare ad una distanza di almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Già da oggi sono stati inviati i primi sms a coloro che si sono vaccinati per primi, nella settimana dal 15 al 21 febbraio, una platea di oltre 3200 persone: l’sms fornirà le indicazioni per la prenotazione telefonica dell’appuntamento, possibile già a partire da domani, giovedì 7 ottobre. Per questa categoria infatti sono stati riservati dei posti dedicati presso i punti vaccinali della provincia a partire da lunedì 11 ottobre. L’invio del messaggio avverrà in maniera progressiva nei prossimi giorni e dunque l’invito è ad attendere di essere contattati dall’Ausl; non sarà possibile la prenotazione tramite altri canali.

I primi sms saranno inviati a chi si era vaccinato recandosi presso un punto vaccinale; coloro che, per una situazione di fragilità intervenuta successivamente, sono divenuti non più trasportabili, sono invitati ad attendere ulteriori indicazioni nei prossimi giorni. L’Ausl sta predisponendo gli elenchi dei pazienti in Assistenza Domiciliare Programmata o Integrata e soggetti con difficoltà motorie, in modo da poter programmare le vaccinazioni presso il domicilio una volta definiti gli accordi con i medici di medicina generale.

Mezzo milione di vaccinati in provincia

Nella giornata di ieri si sono toccate le 500mila seconde dosi di vaccino somministrate in provincia di Modena (comprese le cosiddette “dosi uniche” di Johnson&Johnson), una cifra tonda che si alza ulteriormente se si calcola la copertura vaccinale sulla popolazione assistita o residente in Provincia di Modena – 521.500 persone completamente vaccinate – comprendendo così anche coloro hanno effettuato la vaccinazione (o una parte di essa) fuori provincia. Un dato, questo, che corrisponde all’80% della popolazione dai 12 anni in su.

La copertura completa sale al 89,1% se si considerano soltanto le persone con più di 60 anni, vale a dire quelle vaccinate prioritariamente nelle prime fasi della campagna vaccinale.

“Vorrei cogliere questa occasione, ancora una volta, per rendere onore al merito a tutti i nostri professionisti – dichiara Silvana Borsari, coordinatrice provinciale della Campagna di vaccinazione anti covid-19 – perché senza ciascuno di loro, farmacisti, infermieri, medici, figure tecniche e amministrative, responsabili dei punti vaccinali e direttori di distretto, ma anche senza servizi di sicurezza, addetti alle pulizie e tanti altri, non sarebbe stato possibile portare avanti questa imponente operazione di sanità pubblica collettiva. Non voglio dimenticare i volontari: la Protezione civile, Croce Rossa e Croce Blu, ANPAS e tutte le altre associazioni dei nostri territori, nominarle tutte sarebbe impossibile. Infine i singoli volontari e tra essi anche gli ex dipendenti delle aziende sanitarie in pensione, che con la loro passione e le loro competenze ci stanno aiutando molto. Continuiamo così, consapevoli che chiediamo a tutti un ulteriore sforzo – conclude –, saremo sempre grati ai nostri professionisti per l’impegno che incessantemente pongono nell’assicurare che tutto si svolga al meglio”.

Rispetto alla vaccinazione completa, è positivo l’andamento su tutte le fasce di età degli assistiti/residenti della nostra provincia, così come continuano a crescere le percentuali di persone entrate nel ciclo vaccinale (con prenotazione o somministrazione), come da tabella.