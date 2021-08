Terzo Settore Lapam: Bagassi nuovo presidente

Giuseppe Bagassi, direttore del centro di formazione professionale Nazareno di Carpi, è il nuovo presidente della categoria Terzo Settore Lapam, una categoria che per l’associazione è molto significativa anche in termini numerici e che raccoglie scuole materne e altri istituti scolastici, centri di formazione, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e altri soggetti del variegato e affascinante mondo del terzo settore. Un mondo che negli ultimi anni, e in particolar modo durante pandemia, si è guadagnato un ruolo sempre più centrale, in un’ottica che abbraccia i temi della sostenibilità in particolar modo sociale. Bagassi, che è stato eletto dal consiglio della categoria che si è formato durante il congresso, dovrà tenere in mente soprattutto la recente riforma del terzo settore che prevede la possibilità di sottoscrivere delle convenzioni tra pubblica amministrazione, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozioni sociali, aprendo nuovi orizzonti per attività e servizi sociali. Inoltre, incentiva tutte le amministrazioni statali, dallo Stato fino alle singole scuole, a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

“Gli obiettivi della categoria – spiega il neo presidente della categoria Lapam, Giuseppe Bagassi – si snodano su due direttrici. Da una parte il sostegno attivo nel chiarire le implicazioni della corposa riforma del terzo settore a tutti gli enti coinvolti. In particolare, a questo proposito, individuare formule innovative di coprogettazione e convenzioni sottoscritte con la pubblica amministrazione e gli enti locali per l’erogazione di servizi di specifica rilevanza sociale, in un’ottica che premi l’efficacia e l’efficienza così come stabilito dalla riforma. Dall’altra, ma è è evidente che le due cose si intrecciano, è importante consentire un periodico aggiornamento sugli sviluppi del nostro comparto, con incontri organizzati online e in presenza”.