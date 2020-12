Test Hiv e sierologico Covid: all’informagiovani gratuitamente e in forma anonima

Sabato 5 dicembre, dalle 16 alle 18.30, all’Informagiovani del Comune di Modena, in piazza Grande 17, si replica l’appuntamento per effettuare il test sierologico del Covid-19 in abbinamento a quello per l'Hiv, dopo il positivo riscontro di sabato scorso con oltre 200 test effettuati.

Nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, infermieri professionali, medici e volontari saranno disponibili per eseguire il prelievo per il test Hiv e quello sierologico gratuitamente e in forma anonima.

Le persone interessate possono richiedere di fare entrambi i test (con lo stesso prelievo) oppure soltanto quello per l’Hiv.

Per effettuare il test è sufficiente presentarsi, senza prenotazione, all’Informagiovani indossando la mascherina; si potrà entrare al massimo in tre persone per volta, mentre l’attesa del proprio turno dovrà avvenire all’esterno, rispettando la distanza fisica di sicurezza. Il personale dell’Azienda Usl eseguirà il prelievo del sangue garantendo la privacy di chi si sottopone all’esame. La provetta sarà dotata di un codice identificativo che servirà per ritirare l’esito successivamente presso la Clinica di Malattie infettive.

L’iniziativa è promossa dall’Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Reggio Emilia e Comune di Modena, assieme alle associazioni di volontariato.