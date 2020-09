Professioni sanitarie, al test Unimore 1.299 iscritti per 509 posti

Si conferma il forte interesse delle studentesse e degli studenti per i 12 corsi di laurea triennali nell’ambito delle Professioni Sanitarie (Dietistica, Fisioterapia, Infermieristica Modena, Infermieristica Reggio Emilia, Logopedia, Ostetricia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Igiene Dentale e Terapia Occupazionale), istituiti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Anche quest’anno le domande pervenute all’Ateneo emiliano per aggiudicarsi uno dei 509 posti disponibili (+ 46 rispetto all’anno scorso), 39 dei quali riservati a studenti stranieri residenti in Paesi extra UE, sfiorano i milletrecento (1.299). Stante il numero delle domande pervenute e quello dei posti disponibili ci sono tutte le basi per un aumento delle iscrizioni rispetto allo scorso anno accademico.

Il numero dei candidati è in linea col numero di domande pervenute l’anno scorso (1.311) ed è molto superiore alle reali disponibilità. L’interesse si connette certamente ai lusinghieri giudizi che il Censis ha attribuito anche nel 2020 ai corsi in Professioni Sanitarie di Unimore, assegnandogli la prima posizione in Italia per quanto riguarda il podio della qualità didattica dei corsi in questo ambito disciplinare.

L’elevato indice di affollamento (oltre 2,5 candidati/e per ogni posto disponibile) renderà particolarmente selettiva la prova, soprattutto osservando i dati relativi alle prime scelte compiute dalle aspiranti matricole (ognuna in sede di domanda di ammissione poteva indicare 3 opzioni, in ordine di preferenza di Corso di Laurea). Ciò rende molto accesa la prova soprattutto per quanti desiderano assicurarsi l’ingresso nel corso di laurea in Fisioterapia, dove l’indice di affollamento arriva a oltre 12 candidati/e per ogni posto. Ma sarà ugualmente dura anche per Dietistica con più di 8 aspiranti a contendersi ognuno dei posti disponibili, per Ostetricia con 6 candidati/e per ogni posto disponibile, Logopedia con quasi 6 candidati e Tecniche di Laboratorio Biomedico con più di 4 candidati/e per posto e Igiene Dentale anche questo corso con quasi 4 candidati/e per posto.

LA DATA: il test il giorno 8 settembre

La prova di ammissione, che sarà svolta in contemporanea su tutto il territorio nazionale, si svolgerà martedì 8 settembre, con i candidati/e convocati tassativamente per le ore 9,00 nei Padiglioni della Fiera di Reggio Emilia (via Filangeri, 15) per cominciare le operazioni di identificazione e accreditamento, presentandosi alla prova muniti obbligatoriamente di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (Mascherine) che dovranno essere indossati in tutte le fasi della medesima. È la prima volta che questa prova, rompendo una tradizione decennale, si terrà a Reggio Emilia.

Si avvertono i candidati che non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie e, soprattutto, telefoni cellulari. Necessario, invece, un documento di identità regolarmente valido.

LA PROVA: 60 quesiti a risposta multipla in 100 minuti

Il test da affrontare consisterà in un questionario di 60 quesiti a risposta multipla (di cui una sola esatta rispetto alle cinque indicate), predisposto dal CINECA, Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell’Italia Nord Orientale. Le materie oggetto del test, per il quale gli studenti hanno a disposizione 100 minuti, variano dalla Biologia (18 quesiti), alla Chimica (12 quesiti), alla Fisica e Matematica (8 quesiti), alla Cultura Generale (12 quesiti) e al Ragionamento logico (10 quesiti). L’inizio della prova è alle ore 12,00 e si concluderà intorno alle 13,40. Nessun candidato potrà lasciare l’aula fino al termine del concorso.

SORVEGLIANZA: impegnate circa 130 persone

La Commissione del test presieduta dal Prof. Gian Maria Galeazzi è composta da 19 docenti, cui si aggiungono 70 persone appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativi dell’Ateneo e 40 addetti del Polo Fieristico che coadiuveranno la Commissione per i controlli ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I CANDIDATI: quasi la metà i modenesi; schiacciante valenza di donne

Quasi 4 candidati su cinque sono donne (82%). E circa la metà sono modenesi (49% contro 47,7% dell’ano scorso), mentre il 34% (erano il 30,9% un anno fa) di chi ha fatto domanda è della provincia di Reggio Emilia. Ma c’è un 17% di queste aspiranti matricole che viene da altre province dell’Emilia-Romagna o da fuori regione. Due vengono dall’estero. Il 18% dei candidati/candidate è almeno al loro secondo tentativo di superare il test di ammissione e 12 ci riprovano da più di tre volte. L’età media dei candidati/e è 21,3 anni per le donne e 21,7 per gli uomini.