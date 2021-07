Rete 5G a Modena, anche Tim entra nel progetto sulle auto a guida autonoma

L'operatore telefonico fornirà le proprie tecnologie per facilitare la connessione delle strumentazioni del progetto Masa nell'area di via Canaletto

Tim aderisce al progetto Masa-Modena Automotive Smart Area, il laboratorio "a cielo aperto" per la sperimentazione e la certificazione delle nuove tecnologie nell'industria automobilistica. Si tratta del centro sperimentale nato dalla partnership fra Comune e Unimore, centrata sullo sviluppo della mobilità smart e dei veicoli a guida autonoma. La collaborazione con Tim, annunciata oggi in occasione del Motor Valley Festival, consentirà di "testare soluzioni e servizi di guida autonoma e connessa sempre più evoluti, con l'obiettivo di sviluppare l'infrastruttura di comunicazione che sarà alla base dei nuovi servizi di mobilità utilizzando le potenzialità delle più moderne tecnologie di rete", segnala Tim.

Il gruppo tlc metterà a disposizione soluzioni innovative abilitate dalle sue reti radiomobili 4G e 5G, oltre che dalle tecnologie di Edge Computing, che "assicurano migliori prestazioni in termini di larga banda e bassa latenza, per le applicazioni nel settore automobilistico legate alla gestione della mobilità e del traffico". Sensori e camere connesse potranno in questo modo avvisare i guidatori di situazioni di pericolo o rischio, anticipare la presenza di ciclisti o pedoni e limitare gli incidenti, migliorando così sicurezza e infomobilità. La collaborazione con Unimore permetterà inoltre di sfruttare l'infrastruttura di calcolo distribuita dell'area, "per validare le prestazioni delle tecnologie di Mobile Edge Computing in applicazioni innovative e molto sfidanti".

Ludovica Carla Ferrari, assessora alla Città Smart, commenta: "La collaborazione con un importante operatore telefonico come Tim è strategica ed è un passo importante del percorso che Modena ha intrapreso da anni per l'evoluzione del settore automotive, che impiega donne e uomini della Motor Valley e attrae studenti da tutto il mondo".

“Siamo particolarmente orgogliosi di dar vita a questa importante collaborazione che ci permetterà di sviluppare insieme i nuovi scenari digitali del settore dell’Automotive - ha commentato Alessandra Michelini, Head of Sales Manufacturing Industry di TIM -. Attraverso questa iniziativa metteremo a disposizione le nostre infrastrutture e più avanzate tecnologie per lo sviluppo di nuove soluzioni di smart mobility, al servizio delle città e delle aziende, proponendoci come partner di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni e le imprese”.