Elezioni, Fratelli d'Italia denuncia: "Timbri portati via dai seggi durante la notte"

"Assistere a presidenti di seggio che nella notte portano timbri e matite dalle sezioni elettorali al Municipio è sconcertante. Vogliamo chiarezza su questo caso". Un'accusa pesante che arriva da Fratelli d'Italia in merito ad episodio che sarebbe accaduto a San Possiedono, nella notte tra l'9 e 10 giugno, al termine del voto per le elezioni europee ed amministrative. Elezioni locali che sono state vinte dalla candidata di centrosinistra Veronica Morselli, che si è imposta sul sindaco uscente Casari e sul candidato di centrodestra Bergamini.

"Quanto accaduto dopo lo spoglio delle elezioni europee ha dell'incredibile - dichiara Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia - I tre presidenti di seggio sono tornati alla sezione elettorale, hanno preso timbri e matite e le hanno portate presso il Municipio. Come se niente fosse, poi, il giorno seguente, sono andati a riprenderli poco prima delle 14 per l’inizio degli spogli in vista delle amministrative".

Se confermato, si tratterebbe ovviamente di un fatto molto grave, in quanto il materiale non può essere prelevato dai seggi, ma deve sempre rimanere all'interno, per evitare brogli. "Riteniamo che quanto accaduto – commenta Pulitanò – sia gravissimo. Inoltre, non esistono verbali che attestino le operazioni di consegna e sopratutto la catena di custodia di materiale che deve rimanere all’interno del seggio. Nessuno ha idea di cosa sia realmente successo in Municipio quella notte e la mattina".

Fratelli d'Italia fa quindi sapere che presto depositerà un esposto alla Prefettura per "cercare di comprendere se ci sono responsabilità amministrative e se questo sia un modus operandi accettabile".