Ospedali, niente più check point agli ingressi di Policlinico e Baggiovara

Dal 1° gennaio 2023 cambiano gli accessi al Policlinico di Modena e all’Ospedale Civile di Baggiovara. Verranno dismessi i check-point istituiti nel 2020 per regolamentare i flussi di accesso nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia da Saars-Cov-2 e verranno meno le distinzioni di percorsi di entrata e uscita del personale dipendente e utenti esterni. Le tensostrutture che in questi mesi hanno ospitato i check-point saranno smontate nelle prime settimane del nuovo anno, ma dal 1° di gennaio non sarà più necessario accedervi prima di entrare in ospedale. Gli utenti potranno entrare dall’ingresso più adatto a raggiungere il reparto o l’ambulatorio in cui devono recarsi.

La decisione è in linea con il quadro normativo nazionale e va nella direzione di normalizzare i percorsi. Resta però fondamentale rispettare una serie di regole di accesso. L’utilizzo della mascherina rimane obbligatorio. Fortemente consigliati, l’igienizzazione delle mani e l’attenzione ad evitare gli assembramenti.

Al fine di evitare assembramenti, si consiglia di presentarsi alla visita senza accompagnatore. È opportuno, inoltre, recarsi all’appuntamento massimo dieci minuti prima dell’orario .

L’accesso ai reparti è di norma consentito a un solo visitatore per paziente e in fasce orarie predefinite dal Direttore e dal Coordinatore infermieristico.

“È giusto tornare alla normalità – ha commentato il Direttore Generale Claudio Vagnini – ma è importante farlo con attenzione. La pandemia non è finita, i contagi sono ancora alti e quindi chiediamo a tutti di aiutarci a proteggere loro stessi e i pazienti