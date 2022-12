Cimiteri, disponibili altre aree per le tombe di famiglia. Nuovi orari nel 2023

Sono undici le aree destinate all’edificazione di tombe di famiglie disponibili in concessione in alcuni cimiteri modenesi. Il bando per l’assegnazione è stato pubblicato dal Comune (www.comune.modena.it/anagrafe ) e le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio. Delle 11 aree, sei sono per cappelle di famiglia e cinque per tombe cosiddette a sterro, cioè adibite a inumazione.

“Il bando risponde a un interesse ancora diffuso tra i cittadini – spiega l’assessora ai Servizi demografici Ludovica Carla Ferrari – e ciò che verrà ricavato dalla concessioni verrà utilizzato per migliorare e potenziare alcuni servizi nelle aree cimiteriali, in particolare quelli riguardanti la sicurezza”.

Le aree disponibili per cappelle di famiglia sono: una al cimitero Baggiovara Nuovo identificata con il numero 48; un’altra, contraddistinta dal numero 17, a Cittanova; una a Collegara (numero 2); una a Lesignana (numero 11) e due a Marzaglia (numeri 3 e 8).

Per le tombe a sterro, un’area è identificata con il numero 19, lato nord ovest del cimitero di Freto; tre zone, identificabili con i numeri 2, 4 e 6, sono nel cimitero di Lesignana; un’ultima area, contrassegnata dal numero 7, è collocata nella zona centrale del cimitero di San Donnino.

Nelle tombe a sterro si possono tumulare due salme, nelle cappelle di famiglia sei. Le aree saranno oggetto di concessione della durata di 90 anni. Si può presentare domanda per più aree fino a un massimo di tre, ma a ogni richiedente può esserne assegnata una sola.

I prezzi complessivi (escluse le spese contrattuali) sono fissati in 8.432 euro per le tombe a sterro; 25.135 euro invece per le aree destinate a cappelle di famiglia.

La domanda di concessione, per la quale è richiesta la dichiarazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro, deve essere inoltrata esclusivamente tramite la compilazione di un form presente sul sito (www.comune.modena/anagrafe) entro il 31 gennaio. Per accedere al servizio occorrono le credenziali Spid, quelle della carta di identità elettronica o del Cns (carta nazionale dei servizi). La richiesta deve essere sottoscritta esclusivamente da parte di colui che, in caso di assegnazione, sottoscriverà l’atto di concessione.

Giovedì 2 marzo, alle ore 15, presso la sala Pucci, in largo Mario Alberto Pucci 40, si procederà, in seduta pubblica, tramite sorteggio, all’estrazione dei nominativi delle persone che, avendo regolarmente sottoscritto e presentato la domanda nei termini indicati, e in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, sono candidati a ottenere le aree da edificare. Le operazioni di sorteggio saranno coordinate dall’Ufficio di Polizia mortuaria.

Funerali e orari del nuovo anno

A Modena si ampliano nel 2023 gli orari dei trasporti funebri che sono disciplinati, insieme a quelli dei cimiteri, da un’ordinanza comunale assunta ogni anno.

Tra gennaio e marzo, e tra ottobre e dicembre, dal lunedì al sabato le partenze dei funerali potranno essere alle 9, alle 10, alle 11, alle 12, alle 14.30 e alle 15.30. Nei mesi tra aprile e settembre, invece, gli orari saranno: ore 9, ore 10, ore 11 e ore 15.30.

I servizi di trasporto funebre si svolgono di norma nei giorni feriali, salvo il caso di festività consecutive. Per il 2023 i giorni festivi in cui si possono svolgere i funerali sono: lunedì 10 aprile, domenica 30 aprile, domenica 24 dicembre, martedì 26 dicembre e domenica 31 dicembre.

Non cambiano, invece, gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri. Quelli del forese sono aperti dalle 8 alle 18 fino al 31 marzo e dal 9 novembre alla fine dell’anno; dalle 8 alle 20 tra il 1 aprile e l’8 novembre.

Il cimitero di San Cataldo è aperto dalle 8 alle 16 tra gennaio e marzo, e dal 9 novembre alla fine dell’anno, con l’eccezione del 1 gennaio e del 25 dicembre quando l’apertura è dalle 8 alle 12.30; da aprile all’8 novembre il cimitero è aperto dalle 8 alle 17.30.