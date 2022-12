Acetificio Mengazzoli di Mirandola pluripremiato al “Top Italian Food 2023”

Quattro prodotti dell’Acetificio Mengazzoli di Mirandola (MO) hanno ricevuto nei giorni scorsi a Roma il riconoscimento “Top Italian Food 2023”, nel corso di una giornata interamente dedicata alle migliori aziende produttrici delle eccellenze enogastronomiche italiane, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei canali di distribuzione Ho.Re.Ca. e i migliori esponenti della ristorazione.

I prodotti premiati sono: Aceto di vino invecchiato, Aceto di vino ottenuto da vino Malvasia dell’Emilia, Aceto di vino ottenuto da vino Lambrusco mantovano, Aceto di vino ottenuto da vino Barbera provincia di Pavia.

Prodotti che sono entrati anche a far parte della 7° edizione della guida “Top Italian Food”, edita dal Gambero Rosso e dedicata ai prodotti che rappresentano il meglio dell’agroalimentare Made in Italy nel nostro Paese e all’estero, così come fa la storica guida Vini d’Italia con i suoi “Tre Bicchieri”.