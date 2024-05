Pronto Soccorso del Policlinico, arrivano i totem per il parcheggio gratuito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Novità per i cittadini che si recano con mezzo proprio al Pronto Soccorso del Policlinico. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per evolvere e ulteriormente informatizzare il servizio erogato agli utenti, avvierà da lunedì 13 maggio un nuovo sistema di registrazione dei veicoli in sosta, nel parcheggio dedicato a coloro i quali necessitano di prestazioni di emergenza/urgenza.

Fino a oggi, chi usufruiva dei circa 60 stalli gratuiti situati accanto al Pronto Soccorso, con accesso da via Giuseppe Campi, doveva registrare la propria presenza direttamente al triage, ottenendo un tagliando da dover mettere in vista sul cruscotto del proprio veicolo affinché la vigilanza potesse verificare i requisiti di idoneità per il parcheggio in tale area. Dalla prossima settimana questo non sarà più necessario.

Il cittadino infatti adesso, dopo aver parcheggiato, una volta raggiunto il Pronto Soccorso troverà a disposizione nella sala d’attesa un totem di colore bianco, attraverso il quale dovrà inserire il cognome del paziente (non dell’intestatario del veicolo o del conducente qualora si trattasse di un accompagnatore) e il numero di targa del mezzo in sosta . L’inserimento dei dati è sufficiente affinché la vigilanza possa ricevere, in via telematica, i dati utili per autorizzare l’utilizzo del parcheggio e quindi non rimuovere il veicolo. Il terminale non fornisce alcuna ricevuta stampata, ma soltanto una schermata di verifica dell’avvenuta registrazione del mezzo . In questo modo non sarà più necessario, una volta entrati nella struttura ospedaliera, dover tornare nel parcheggio per apporre il tagliando sul veicolo con cui si è arrivati.

Questo sistema è attivo non soltanto al Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Modena, ma anche in quelli specialistici (Accettazione Pediatrica, Accettazione Ostetrico-Ginecologica, Chirurgia della Mano e Oculistico) in cui è stato messo, a disposizione dell’utenza, il totem in cui inserire i dati per registrare la propria sosta gratuita.