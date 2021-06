Torna l'appuntamento con il Mercato straordinario al Novi Sad

Domani torna l'appuntamento per gli amanti dello shopping all’aria aperta

A partire dalle 7 sino alle 14.30 gli amanti dello shopping all’aria aperta domani, domenica 13 giugno, potranno approfittare del Mercato straordinario che si svolgerà, come da tradizione, nell’ampio anello del Parco Novi Sad di Modena.

Come sempre ricca e particolarmente conveniente l’offerta a disposizione dei clienti che sui banchi degli ambulanti del Consorzio Il Mercato di Modena potranno trovare dall’abbigliamento alla biancheria per le stanze della casa, dagli utensili per la cucina sino a piante e fiori. Saranno presenti anche alcuni banchi che proporranno prodotti agroalimentari di stagione.

Il Consorzio il Mercato ricorda che nel mese di giugno eccezionalmente gli appuntamenti con il mercato straordinario saranno due, il primo domani, il secondo domenica prossima, 20 giugno.