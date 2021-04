Torna il mercato domenicale al Novi Sad

Nuovi segnali verso la normalità: domani, domenica 18 aprile, riprende infatti l’appuntamento con il mercato al Parco Novi Sad di Modena che si tiene ogni terza domenica del mese.

Per l’intera mattinata, dalle 7 alle 14.30, sarà possibile fare una passeggiata all’aria aperta dedicandosi allo shopping. Nell’anello esterno troveranno spazio i banchi degli ambulanti che offriranno ai visitatori proposte davvero varie e alla portata di tutte le tasche: dall’abbigliamento alla biancheria per tutte le stanze della casa, dagli utensili per la cucina sino a piante e fiori per chi ha il pollice verde, senza contare i banchi con prodotti agroalimentari di stagione.

"Tutto, sottolinea il Consorzio il Mercato che gestisce l’area, sarà come sempre gestito in modo da assicurare il massimo rigore nel rispetto delle regole legate alla sicurezza sanitaria."

Da ricordare, infine, che è confermato anche l’appuntamento con il tradizionale mercato del lunedì.