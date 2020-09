Tornano le Fiere d’Ottobre di Sassuolo: tra stand e bancarelle in sicurezza

Non si fermano le tradizionali Fiere d’Ottobre di Sassuolo che anche nel 2020 vedranno espositori e cittadini percorrere le vie della città tra stand e bancarelle.

Gli espositori che hanno partecipato all’edizione 2019 e vogliono riproporsi per l’anno 2020 nella stessa postazione, dovranno inviare il modulo d’iscrizione entro le ore 12 del 20 settembre 2020.

I nuovi partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione on line entro le ore 12 del 27 settembre 2020. Chi intende partecipare a singole domeniche si potrà iscrivere il lunedì precedente la domenica richiesta. Non si accettano iscrizioni la domenica mattina.

Il posto verrà assegnato tenendo conto della merceologie trattate e alla compatibilità con le esigenze di sicurezza e qualora il richiedente risulti in regola con i pagamenti dei tributi locali e comunque fino alla regolarizzazione degli stessi. Gli “hobbisti” sono accettati solo se non effettuano attività di vendita e dietro corresponsione dell’intera quota commerciale. Le animazioni di strada sono accettate gratuitamente, salvo verifica dell’effettiva validità della proposta.

Gli espositori saranno tenuti al rispetto di tutte le normative, nazionali e regionali, relativi al contrasto della diffusione del virus Covid-19, in tema di igienizzanti, mascherine e distanziamento sociale.

Una volta ricevuta l’iscrizione verrà comunicata la posizione e il relativo costo. L’autorizzazione verrà poi rilasciata al soggetto interessato solo previo pagamento di quanto previsto. L’autorizzazione rilasciata dovrà essere esposta in modo visibile all’interno dell’area assegnata.

Ai negozi in sede fissa è riservata la possibilità di esporre i propri prodotti all’esterno delle vetrine della propria attività per una profondità dalla stessa non superiore ai 2 metri, e compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

Quest’anno la gestione dell’evento sarà affidata a Sgp Eventi. L’iscrizione potrà essere effettuata inviando i moduli e la documentazione richiesta all’indirizzo mail: info@sgpeventi.it e sarà valida solo se l’invio della richiesta sarà completa di modulo iscrizione (compilato in ogni sua parte) con allegata copia di un documento di identità in corso di validità. I moduli sono scaricabili dal sito internet del Comune di Sassuolo. Per informazioni e richieste inerenti l'iscrizione è possibile contattare SGP s.r.l., tel. 059/641811, cell. 335/6922928, mail: info@sgpeventi.it