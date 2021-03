Tornano in vigore i provvedimenti anti-smog

In base ai dati forniti dall'ARPAE con il bollettino odierno tornano in vigore, da domani 4 marzo, i provvedimenti anti-smog. Fino a venerdì: Tutti i comportamenti da seguire

Dopo due giorni di tregua, tornano in vigore domani, giovedì 4 marzo, e lo resteranno sino a venerdì 5 compreso, i provvedimenti anti-smog previsti dal Piano regionale sulla qualità dell’aria in Emilia-Romagna quando si verificano certe condizioni atmosferiche, come dal bollettino odierno dell'Arpae

Come sempre le limitazioni riguardano sia il traffico veicolare nei centri urbani sia alcuni comportamenti domestici e interessano i comuni di Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco.

Veicoli

Dalle 8:30 alle 18:30 divieto di circolazione per tutti i veicoli (a benzina, a gasolio, ciclomotori e motocicli) fino “euro 1” compreso, tutti i veicoli a benzina fino a “euro 3”, nonché tutti quelli a gasolio fino a “euro 4” compreso. Queste limitazioni, come nelle “domeniche ecologiche”, valgono all’interno del perimetro “disegnato” dalle seguenti strade: tangenziale “Bruno Losi”, Provinciale 413, tangenziale “12 Luglio 1944”, vie Griduzza, Cavata, Secchia, Cavale, Lama di Quartirolo, Lama di Quartirolo Interna, Cattani. Sono invece percorribili e accessibili le strade che delimitano il suddetto perimetro, e i parcheggi prospicienti. La sanzione per chi viola queste norme è di 168,00 euro.

Abitazioni

In tutto il territorio comunale è vietato: utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento; superare, negli ambienti di vita riscaldati, i 19 gradi di temperatura (tolleranza +2°), e i 17° gradi (+ 2°C di tolleranza) nelle sedi di attività industriali, artigianali e assimilabili. Sanzione di € 100,00.

Agricoltura

In tutto il territorio comunale è vietato: bruciare all’aperto materiali vegetali di origine agricola; spandere i liquami zootecnici, anche in presenza di eventuali deroghe regionali. Sanzione di € 100,00.

Fuochi

In tutto il territorio comunale è inoltre vietata la combustione all’aperto di qualsiasi tipologia (es. falò, barbecue, ecc.). Pena la sanzione di € 100,00. Tutti questi i divieti varranno fino al 5 compreso, salvo proroga se venerdì stesso nel nuovo rapporto ARPAE risulteranno permanere le condizioni.