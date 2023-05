Torrente Tiepido, riaperto il ponte di strada Curtatona

Ha riaperto nella serata di venerdì 5 maggio il ponte di via Curtatona, dopo i lavori di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza dopo i danni causati dal maltempo e dalla piena dei giorni scorsi. Sull’infrastruttura è quindi ora nuovamente consentito il transito veicolare.

Il ponte era stato chiuso martedì 2 maggio a causa dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido, per cui si era anche resa necessaria l'interruzione delle circolazione in strada Curtatona. Oltre all'intervento dei tecnici del Comune di Modena, in collaborazione con la Regione, è stata l'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) a provvedere alla rimozione dei detriti che si erano addensati contro il ponte.