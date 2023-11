Toschi Vignola e Modena calcio insieme per promuovere le radici del territorio

I valori dello sport si fondono con l’arte del gusto esaltando le eccellenze di un grande territorio. Nasce così la collaborazione tra il marchio storico Toschi Vignola e il Modena Calcio.

Questa collaborazione abbraccia una serie di iniziative, sia in campo che al di fuori dello stadio, mirate a promuovere il territorio, condividere i valori dello sport, coinvolgere la comunità e valorizzare le tipicità enogastronomiche.

La partnership tra Toschi Vignola e Modena Calcio è un tributo all'orgoglio e all'identità territoriale e rappresenta un nuovo capitolo importante nella storia di entrambe le realtà.

"Da sempre, la nostra azienda racconta le radici di un territorio ricco di storia e tradizione," spiega Massimo Toschi, presidente di Toschi Vignola. "Unire la passione per una grande squadra ai sapori che rendono famose le nostre città in tutto il mondo significa celebrare un territorio straordinario. Coinvolgeremo tifosi, famiglie, turisti e visitatori in un'esperienza di condivisione e festa unica. Il Modena Calcio, con una storia di successi e una base di tifosi appassionati, incarna gli ideali di impegno, dedizione e unità. Questa collaborazione esalta i valori condivisi di orgoglio territoriale, tradizione e appartenenza."

Toschi Vignola ha presentato ufficialmente una limited edition del Nocino di Modena Toschi. L’iconico liquore Toschi sarà avvolto dai colori della squadra gialloblù in una confezione d’eccezione che ripercorre un frammento di storia delle due realtà modenesi. Il Nocino di Modena Toschi in edizione limitata, insieme agli altri prodotti della linea, saranno disponibili a CasaToschi, l’innovativo spazio che, oltre allo store, accoglie al suo interno aree attrezzate per eventi, degustazioni e “food experience”.