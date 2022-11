Tra le migliori bollicine mondiali c'è il Vecchia Modena Premium

La versione Magnum del Vecchia Modena Premium 2021 di Cleto Chiarli è stata festeggiata durante la serata di gala del concorso The Champagne & Sparkling Wine World Championships, il campionato mondiale dei vini spumanti, che si è svolta a Londra lo scorso 3 novembre. È questo il vino che aveva vinto la medaglia d’oro, un mese fa, nello stesso concorso.

Alla serata erano presenti i più noti e importanti produttori di vini spumanti e frizzanti al mondo come le maison de champagne Louis Roederer, Dom Pérignon, Thienot, Pommery e per gli italiani c’erano Ferrari, Cà Del Bosco, Berlucchi, solo per citarne alcune. Cleto Chiarli è stato il protagonista di questa cena grazie al suo palmarès, dove il Vecchia Modena Premium Lambrusco di Sorbara è vincitore in tre categorie: World Champion "Best Red Sparkling Wine" (Campione del mondo Miglior Vino Rosso Spumante), Best in Class "Best Lambrusco Secco Vintage of 2022" (Migliore Vino della categoria Lambrusco Secco Annata 2021), Regional Champion "Best Lambrusco of 2022" (Campione Regionale Miglior Lambrusco del 2022).

Quest’anno la competizione ha visto in gara quasi 1000 spumanti provenienti da 21 paesi diversi. Delle 147 medaglie d’oro e 249 d’argento che sono state assegnate, con 53 medaglie d’oro e 129 d’argento l’Italia si conferma ancora una volta in vetta alla classifica per il maggior numero di medaglie conquistate, anche se la Francia ci batte per il numero di medaglie d’oro, 55.

“Che dire? Vincere in questa arena è un risultato importantissimo – sottolinea Tommaso Chiarli, Responsabile comunicazione di Chiarli - non si tratta solo di fare le cose bene, ma di riscuotere l’incondizionato apprezzamento di tre Master Of Wine, i giudici della competizione, abituati a degustare le migliori bollicine al mondo da anni. Una vittoria travolgente del nostro Lambrusco di Sorbara che è stato premiato come miglior Lambrusco tra gli oltre 50 presentati”.