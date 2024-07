Turnover immediato tra le fila della Polizia: 32 agenti lasciano la provincia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il 1° luglio 2024, molti agenti della Polizia di Stato della provincia di Modena otterranno il trasferimento verso le loro città d’origine o altre sedi più in linea con le loro aspettative di vita. Dopo aver maturato il periodo minimo di permanenza, fissato in un anno per le sedi disagiate come il Commissariato P.S. e Distaccamento Polstrada di Mirandola e la Sottosezione Polstrada Modena Nord, e in due anni per gli altri uffici, agenti, sovrintendenti e ispettori possono ottenere il trasferimento.

Saranno 32 i poliziotti che lasceranno Modena e provincia, rientrando a casa o trasferendosi in altre sedi più gradite. Questi agenti saranno sostituiti da nuovi agenti in prova appena usciti dalle scuole di Polizia, che probabilmente seguiranno lo stesso ciclo: pochi anni in questa sede e poi via. La maggior parte di chi parte ha lavorato a Modena per 2 o 3 anni, alcuni appena un anno o poco più, spesso a causa delle difficoltà nel trovare una casa stabile.

"Questo turnover frequente rappresenta un impoverimento per la comunità.- dichiara il sindacato unitario lavoratori di Polizia- Diversamente dal passato, quando molti agenti sceglievano di stabilirsi a Modena per costruirsi un futuro e contribuire alla sicurezza in modo più completo e partecipato, oggi molti vedono la città solo come un passaggio temporaneo. La mancanza di un senso di appartenenza e di radicamento incide negativamente sulla qualità del servizio e sulla sicurezza della comunità."

Il problema della casa è cruciale per molte professioni di pubblica utilità, come la Polizia di Stato. Nonostante la presenza di 12.000 abitazioni sfitte a Modena, secondo l'ISTAT, la difficoltà nel trovare alloggi adeguati è un ostacolo significativo. "Un “piano casa” è fortemente necessario per contrastare questa deriva e garantire una maggiore sicurezza, che è fondamentale per la crescita e il benessere della comunità", aggiunge il Siulp.

Il Siulp sottolinea l’urgenza di affrontare il problema della sicurezza con soluzioni strutturali che vadano oltre la semplice sostituzione del personale. Le richieste di un territorio più sicuro sono in continuo aumento da parte di cittadini, politica e mondo imprenditoriale. Solo garantendo stabilità agli agenti e favorendo il loro radicamento nel territorio si potrà migliorare realmente la sicurezza e contribuire al benessere collettivo.