Ospedale di Sassuolo, trasloco estivo per l'area Materno-infantile

Da lunedì 24 luglio e fino a fine agosto 2023 l'intera Area Rosa dell'ospedale di Sassuolo, ubicata al secondo piano della scala B, sarà trasferita. Degenze, ambulatori e sale parto si spostano al terzo piano della stessa scala. Il trasloco temporaneo si è reso necessario per poter procedere con la riqualificazione dell'impianto idrico e la bonifica periodica del circuito di aereazione delle sale parto e della centrale di sterilizzazione.

Per raggiungere la nuova collocazione dell'area Materno Infantile, compresa la Pediatria, basterà seguire le indicazioni che indirizzano verso l'Area Blu. In questo periodo saranno comunque garantiti tutti i percorsi pre e post-partum, compreso il servizio di parto-analgesia.

L'unico ambulatorio che rimarrà al secondo piano della scala B è quello della 'Gravidanza a termine' per l'apertura della cartella clinica.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutte le donne che è bene recarsi in ospedale con contrazioni attive e che, sia di giorno che in orario notturno, devono accedere attraverso il Pronto Soccorso.