Covid e trasporti: dal 17 al 30 gennaio riduzione delle corse su alcune linee urbane di Modena

In considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, SETA ha dovuto riorganizzare il servizio di trasporto pubblico tenendo conto delle astensioni dal lavoro che si stanno verificando tra il proprio personale, sia dipendente diretto dell'azienda sia tra il personale viaggiante appartenente ad aziende subaffidatarie.

Sono quindi state individuate, per ogni bacino provinciale interessato, le linee urbane suscettibili di rimodulazione, come misura preventiva di contenimento per recuperare i turni di lavoro necessari all'erogazione complessiva del servizio nel caso di assenze in numero tale da non consentire la piena e regolare effettuazione dei programmi di esercizio.

Modifiche su Modena

Da lunedì 17 a domenica 30 gennaio, anche in considerazione del calo di utenza registrato, il servizio viene ridotto complessivamente del 5% circa, garantendo comunque le corse negli orari di maggior afflusso e tutti i potenziamenti del servizio extraurbano attivati a beneficio dell'utenza scolastica e lavorativa.

Le rimodulazioni interessano le linee urbane 1-3-4-5-6-7-8-11-13. Il servizio extraurbano resta integralmente confermato. Ecco l'elenco delle corse temporaneamente sospese

Nella sezione "Linee" sono disponibili le tabelle orarie aggiornate. Avvisi informativi sono esposti alle principali fermate urbane.