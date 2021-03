Trasporto ferroviario, sciopero del personale il 7 e 8 marzo

Proclamato da alcune sigle sindacali uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21.00 di domenica 7 alle 21 di lunedì 8 marzo.

Gli orari

La protesta avrà inizio alle ore 21 di domenica 7 marzo 2021, per poi concludersi alle 21 di lunedì 8 marzo 2021. Per la giornata di lunedì 8 marzo inoltre è in programma uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da Usi-Unione sindacale italiana, Slai Cobas, Usb e Sgb.

In particolare il Gruppo FS Italiane sciopererà dalle 21 di domenica 7 alle 21 di lunedì 8 marzo, mentre Trenitalia Tper dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 8 marzo.

La data dell'8 marzo, la Festa della Donna, è stata scelta senza dubbio anche per rilanciare tematiche importanti come l'uguaglianza di genere, il contrasto alla violenza sulle donne e le discriminazioni. Un giorno emblematico anche per la lotta di classe contro lo sfruttamento e le disuguaglianze sociali ed economiche.

Come di consueto, Ferrovie dello Stato ha predisposto un elenco di corse che verranno garantite. Il Gruppo specifica anche che, a causa dell'emergenza sanitaria, alcune delle corse garantite potrebbero subire delle variazione non specificate nell'elenco disponibile online.