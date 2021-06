Trasporto pubblico, dal 7 giugno in vigore l'orario di vacanza scolastica

aMo ricorda che dal 7 giugno fino al 14 settembre compreso, in corrispondenza della chiusura delle scuole superiori per le vacanze estive, sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena, Sassuolo e Carpi.

Di seguito le frequenze in vigore sulle linee del servizio urbano di Modena:

Linea 7: 15 minuti

Linee 1, 3, 4, 5, 8: 20 minuti

Linee 9,11,13: 20 minuti fino alle 14; 25 minuti dopo le 14.

Linee 2, 6 e 10: 30 minuti.

Linea 12: 45 minuti.

Linea 14: 30 minuti negli orari di punta e 60 in quelli di “morbida”.

Le linee A, B e C del servizio urbano di Sassuolo durante le vacanze circoleranno a frequenza 70 minuti fino al sabato mattina. Non circoleranno il sabato pomeriggio e nei giorni festivi.

Arianna, il servizio di trasporto urbano di Carpi, circolerà con frequenza 60 minuti dal lunedì al sabato mattina, con una pausa tra la fascia del mattino e quella pomeridiana. Il servizio non si effettuerà il sabato pomeriggio e nei giorni festivi.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

